Ses robes nuisettes noires font un carton

Avec ses robes nuisettes noires ornées de détails graphiques, la créatrice de 27 ans a conquis le jury composé de six directeurs artistiques des Maisons du Groupe LVMH, Virgil Abloh, Jonathan Anderson, Maria Grazia Chiuri, Marc Jacobs, Kim Jones et Stella McCartney. Ses créations sont déjà portées par les plus grands tops comme Bella Hadid ou Emily Ratajkowski.

«Je suis très heureuse que Nensi Dojaka soit la lauréate du Prix LVMH 2021. Sa garde-robe à la fois sensuelle et architecturée renouvelle les codes du vestiaire féminin, proposant une allure affirmée», a souligné Delphine Arnault, fondatrice du prix. La créatrice reçoit une dotation de 300 000 euros et bénéficie d’un mentorat d'un an au sein du Groupe LVMH. Diplômée du Central Saint Martins et fondatrice de sa marque de prêt-à-porter féminin, Nensi Dojaka va défiler en septembre à la Fashion week de Londres.

Quant au prix Karl Lagerfeld, il a été décerné à trois créateurs: l'Américain Colm Dillane, 29 ans, fondateur de la marque KidSuper basée à Brooklyn (mode femme et homme), le Sud-Africain Lukhanyo Mdingi, 29 ans, basé à Cape Town (mode femme et homme), et la Chinoise Rui Zhou, 26 ans, fondatrice de la marque Rui, basée à Shanghaï (mode unisexe). Chacun reçoit une dotation de 150 000 euros et bénéficie d'une année de mentorat.

(L'essentiel/AFP)