Emrata n'est pas qu'un «body» et sort un livre

«Ce que cela signifie d'être une femme et une marchandise, comment les hommes traitent les femmes et pourquoi les femmes le permettent». C’est comme ça qu’Emily Ratajkowski résume son livre, «My Body», sorti la semaine dernière, en anglais.

En pleine promotion, elle revient sur son parcours et sa relation avec son corps: «My Body» ne concerne pas seulement le mannequinat. «Toutes les femmes que je connais, quelle que soit leur apparence, qu'elles aient ou non transformé leur image en marchandise, savent ce que cela fait d'être regardée, d'être rejetée, d'attirer l'attention sur leur apparence», déclare-t-elle, sur Instagram.

«Je pense que ma mère a appris qu'être belle pouvait assurer sa sécurité dans ses relations et ses interactions quotidiennes». Et cela dès le plus jeune âge, comme elle le raconte: «À 13 ans, la hiérarchie du collège m'avait appris que les filles considérées comme sexy attiraient le plus l'attention», ce qui lui a donné envie de tenter sa chance dans le mannequinat.

Son corps l’a rendue célèbre

Si elle reconnaît avoir été récompensée en capitalisant sur sa sexualité et en devenant connue à l’international, elle ne veut pas être résumée à son seul corps. «J'ai rassemblé un public de millions de personnes et j'ai gagné plus d'argent grâce à des campagnes de mode que mes parents – deux professeurs – n'ont jamais rêvé d'en gagner au cours de leur vie. J'ai partagé des images de moi en ligne, rendant mon corps et, par la suite, mon nom reconnaissables. Cela m'a, en partie, donné la possibilité de publier ce livre», écrit-elle dans un de ses essais.

Comme le remarque le magazine Vanity Fair, son corps lui a permis de vendre toutes sortes de produits, des cosmétiques aux vêtements. «Mais la chose que son corps ne vendra pas, cependant, c'est son livre. Elle le vendra avec son nom».

Pas le contrôle de son image

«J'ai capitalisé sur mon corps dans les limites d'un monde hétéronormé, capitaliste et patriarcal, un monde dans lequel la beauté et le sex-appeal ne sont valorisés que par la satisfaction du regard masculin. L'influence et le statut que j'ai acquis ne m'ont été accordés que parce que je plaisais aux hommes», admet-elle.

Regardée et critiquée par les internautes – femmes et hommes – depuis qu’elle est apparue nue dans le clip «Blurred Lines» (version édulcorée ci-dessous), en 2013, elle dit avoir appris que son image et son reflet ne sont pas les siens.

Le site «Buzzfeed» résume la position dans laquelle Emily Ratajkowski se trouve: «L'ensemble montre bien cette opposition constante entre la conscience de soi et les forces supérieures qui l'ont transformée en marchandise. Oui, sa beauté a fait son succès, mais cela signifie aussi qu'elle a rarement, voire jamais, le contrôle de son image publique et de la façon dont les gens la perçoivent».

Si elle sort ce livre à compte d'auteur (elle dirige et paie tout de A à Z), c’est pour montrer toutes les facettes de sa vie. «Ce que vous voyez dans les médias et sur mon propre Instagram, ce n'est qu’une part de ma vie, qui est celle des belles vacances, des millions de likes et des vêtements chics», dit-elle dans le Elle américain du mois de novembre. «Et ce n'est pas l'histoire complète. C'était tellement important d'écrire ce livre et de dire: Voici la réalité de toute cette situation. Voici la nuance. Voici les parties compliquées».

