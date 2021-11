Lizzo utilise un dentifrice qui coûte une fortune!

Lizzo aime les perruques et le maquillage, en plus de prendre soin d’elle. Ce week-end, la chanteuse américaine, âgée de 33 ans, a partagé avec ses abonnés sa routine bien-être, dans une vidéo TikTok (ci-dessous).

Des gommages, masques et soins pour les cheveux qui oscillent entre 20 et 100 dollars. Toutefois, le produit le plus cher de la sélection est… son dentifrice! C’est fou!

125 dollars le dentifrice

Ce produit de la marque américaine Theodent 300 coûte 125 dollars les 75 ml (environ 110 euros). Il contient des cristaux de menthe et remplace le fluor habituel par une substance dérivée de la fève de cacao, nommée la théobromine. Celle-ci renforce et reminéralise l’émail avec, en plus, une action blanchissante.

D’autres marques proposent des dentifrices haut de gamme. Certains contiennent même des extraits de diamant ou de l’or.

Swiss Smile propose un gel dentaire à l'or (85 euros) mais aussi un dentifrice éclaircissant au diamant (47 euros), Douglas vend un dentifrice vegan à 45 euros. Bordallo Pinheiro vend un joli poisson de luxe pour 30 euros.

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)