En 2019, mets du lilas dans tes cheveux!

Il y a des signes qui ne trompent pas. D’abord, Lady Gaga a troqué son blond platine pour une chevelure mauve. C’est son fiancé Christian Carino qui a vendu la mèche, il y a quelques semaines, en publiant une photo de la chanteuse sur Instagram. Ensuite, les recherches des mots cheveux lilas ont augmenté de 1 000% selon les experts de Pinterest. Oui, vous avez bien lu. Mille pour cent. Le doute n’est plus permis: le violet (et toutes ses déclinaisons, de la plus claire à la plus foncée) s’annonce comme LA couleur de cheveux de l’année 2019.

Le site Popsugar en est convaincu: réalisée par le bon coloriste, cette teinture va à tout le monde. Et ce ne sont pas les «beautystas» qui vont prétendre le contraire. Depuis début décembre, les selfies d’instagrameuses de tout poil coiffées de violet se multiplient. Cheveux courts, au carré, mi-longs, longs, raides, bouclés, voire crépus: c’est bien simple, le lilas sied visiblement à toutes les têtes. Ce d’autant que ses nuances sont, elles aussi, multiples. Flashy ou grisé, en tie and dye ou encore sous forme de quelques mèches? Le plus dur, c’est encore de choisir.