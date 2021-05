Vous bourgeonnez? Essayez le make-​​up Flower Power!

C’est le détail qu’il fallait repérer lors de la présentation de la collection printemps-été 2021 d’Anna Sui. La créatrice new-yorkaise et Pat McGrath, star du make-up, avaient convenu d’une mise en beauté Flower Power. La pro des pinceaux a donc stylisé deux marguerites sur le visage du top model Soo Joo Park. Ce look, popularisé par les hippies dans les années 1960 et 1970, est une tendance actuelle. On l’observe notamment dans le lookbook de la nouvelle collection du label Ciao Lucia!, établi à Los Angeles.

Cette capsule a été créée en collaboration avec une it-girl, Brianna Lance. Cette New-Yorkaise est tout à la fois directrice artistique, musicienne et peintre. Elle adore peindre des fleurs sur sa peau diaphane. Ce geste, dit-elle, est constitutif de sa démarche artistique. Il revêt aussi un intérêt plus terre à terre puisqu’elle utilise cette technique pour couvrir ses petits boutons. L’Américaine l’explique dans un post Instagram datant d’avril dernier et présente un tuto sous forme de vidéo.

(L'essentiel/Emmanuel Coissy)