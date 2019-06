Bella a-​​t-​​elle «écrasé» l'Arabie saoudite?

Bella Hadid ne s'attendait sans doute pas à déclencher une foule d'indignations en filmant son pied posé contre une vitre d'un aéroport. Et pourtant, l'image diffusée dans sa story Instagram a ému de nombreux internautes, qui n'ont pas hésité à la taxer... de racisme!

attendez on est vraiment en train de traiter Bella Hadid de raciste pcq elle a posté une photo de sa chaussure sans faire attention aux avions de Saudi Arabia et de l’UAE qui étaient derrière??? pic.twitter.com/zVRlU95NwC — gonçaloooo (@yeahlittlebby) 17 juin 2019

L'objet de la discorde? La célèbre mannequin américaine semble écraser les avions aux couleurs de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Un effet d'optique bien évidemment. Mais cela n'a pas empêché les Twittos d'appeler au boycott de la marque des chaussure de la star, Dior en l’occurrence. Un hashtag #BellaHadidIsRacist a même été créé...

Since Bella Hadid represents Dior I will now stop buying Dior products due to her disrespect to Saudi Arabia ???????? @Dior — هاجر العنزي (@hager5551) 17 juin 2019

#BellaHadidIsRacist

#BellaHadidIsRacist2

The right way to defend our country is to stop purchasing cloths from brands like Dior, Bulgari, Burberry etc..❌ — آياز (@lm__521) 17 juin 2019

Devant un tel tollé, Bella Hadid a donc décidé de s'excuser. «C'est une erreur involontaire. Je n'avais absolument pas remarqué les avions en arrière-plan, c'est la vérité. Je ne manquerais jamais de respect à ces compagnies aériennes, ni à ces pays merveilleux».

«J'aime et tiens énormément à mes origines musulmanes et arabes, tout comme mes frères et sœurs à travers le monde», a ajouté la mannequin de 22 ans, qui, pour rappel, a des racines palestiniennes.

(th/L'essentiel)