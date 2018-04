Le fard à paupières bleu fait son grand retour

À chaque jour sa nouvelle tendance beauté... Il y a quelque temps, Christina Aguilera, Britney Spears et Paris Hilton assortissaient leur survêtement Juicy Couture à leur ombre à paupières bleu azur. C'est désormais au tour de Kim Kardashian West de rejoindre le club du make-up bleu.

Samedi, la star de la téléréalité a organisé une soirée à Los Angeles pour fêter le lancement de sa collaboration avec son maquilleur de longue date, Mario Dedivanovic. Le duo lancera une collection de cosmétiques dont une palette de dix fards à paupières. Parmi les teintes, une couleur semble obséder Kim: un bleu de cobalt. Elle a choisi de le porter lors de l’événement.

Un look plus pigmenté et mat

La jeune femme de 37 ans est sortie de sa zone de confort qui se situe d’habitude entre le ton taupe et nude. Elle a même partagé sur Twitter son appréhension: «Je me battais contre la couleur et un jour, alors que j’étais sur mon téléphone et que je ne faisais pas attention, mon maquilleur a appliqué du bleu sur une de mes paupières et j’ai flippé, mais ensuite, je me suis regardée dans le miroir et j’ai aimé!».

La couleur bleue incarne la princesse pop des années 2000, le mauvais goût et le kitsch. Elle ne va malheureusement pas à tout le monde et tout spécialement pas aux filles aux yeux bleus. Si pour s'habiller, il faut assortir les vêtements entre eux, pour le maquillage des paupières, c’est le contraire. Il est préférable d'utiliser des nuances qui contrastent avec la couleur des iris. On utilise des fards sombres pour contribuer à leur donner l’air plus clair.

Les brunes peuvent envisager un look bleu mais dans sa version 2018: moins chatoyant, plus pigmenté et mat, de façon à donner de l’intensité au regard.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)