Elles sont enceintes et stylées

Être tendance et confortable pendant sa grossesse, c’est possible. Il suffit de s’inspirer des célébrités et d’adopter leurs idées de looks.

Enceinte de jumeaux, Ashley Graham (photo ci-dessus) a opté, cette semaine, pour une combinaison-short de la gamme SKIMS X Fendi. Le mannequin plus-size prouve ainsi que ces vêtements gainants sont vraiment adaptés à toutes les morphologies et qu’il ne faut pas avoir peur de porter des vêtements moulants pendant sa grossesse.

La mannequin pour Victoria's Secret, Martha Hunt, continue de porter des talons, avec une jupe longue et près de corps. La comédienne Mandy Moore a choisi un modèle à sequins.

C’est la robe qui a la préférence du top suédois, Elsa Hosk.

Kylie Jenner, qui attend son second enfant, porte également des robes et des combinaisons moulantes, avec de longs manteaux.

La Français Jeanne Damas, qui a accouché en automne 2020, avait opté pour une version estivale, ajourée.

Le mannequin Emily Didonato, qui a eu une fille en novembre, a posté de nombeuses tenues, sur son compte Instagram. On y retrouve des robes, des pulls oversizedes crop-tops et des leggings, qui font partie de ses basiques. Karlie Kloss, les actrices Hilary Duff et Jessica Szor ou encore Emily Ratajkowski, en ont adopté quelques uns, également.

L’actrice indienne, Freida Pinto, a quand à elle, choisi des robes empire. Cette pièce fluide, aussi portée par Meghan Markle, permet de rester élégante en privilégiant le confort.

Ce type de robe a aussi su séduire Chiara Ferragni. L’influenceuse italienne est restée fidèle à son look en portant notamment des robes courtes jusqu’a son accouchement en mars dernier.

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)