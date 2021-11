Face à la bronchiolite, évitez le bisou au bébé

Éviter les bisous aux bébés, laver les doudous et aérer la chambre: les autorités sanitaires ont rappelé jeudi quelques précautions pour protéger les plus petits, en pleine épidémie précoce de bronchiolite. «Il s'agit d'une maladie fréquente et le plus souvent bénigne», mais «les très jeunes enfants, en particulier âgés de moins de deux mois, peuvent présenter des formes plus graves pouvant nécessiter une hospitalisation, parfois en soins critiques», souligne le ministère de la Santé français dans un communiqué.

L'épidémie est en avance cet hiver. Les autorités craignent qu'elle soit plus forte que d'habitude, puisque le confinement et les gestes barrières anti-Covid de l'hiver dernier avaient également bloqué le VRS (virus respiratoire syncytial), responsable de la bronchiolite.

«Les parents doivent porter un masque en cas de rhume»

Pour protéger les «nourrissons et jeunes enfants», le ministère recommande de «limiter les visites au cercle des adultes très proches et non malades», et d'éviter «bisous et passage de bras en bras» ainsi que les visites aux «jeunes enfants avant l'âge de trois mois». On doit «se laver les mains avant et après contact avec le bébé (notamment au moment du change, de la tétée, du biberon ou du repas)», et «laver régulièrement jouets et doudous».

Il faut «éviter au maximum les réunions de famille, les lieux très fréquentés et clos comme les supermarchés, les restaurants ou les transports en commun, surtout si l'enfant a moins de trois mois». Les parents doivent «porter un masque en cas de rhume, de toux ou de fièvre», et si les autres enfants plus âgés de la famille présentent «des symptômes d'infection virale», il faut «les tenir à l'écart du bébé durant la phase aiguë de l'infection».

Il est également nécessaire d'«aérer quotidiennement le lieu de vie de l'enfant, en particulier la chambre», et d'«éviter l'entrée en collectivité (crèches, garderies…) avant trois mois». Le ministère insiste enfin sur l'importance des «premières vaccinations», afin que le bébé soit «protégé au plus vite des infections sévères de la petite enfance».

(L'essentiel/afp)