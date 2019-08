Les femmes à chats ne sont pas plus folles

Celles qui vivent seules avec un félin connaissent le problème. Ce regard plein de commisération, voire légèrement suspicieux. Cette étiquette de «femme à chats» qui colle à la peau, synonyme de solitaire, dépressive, voire carrément dingo comme Eleanor Abernathy des «Simpsons». Les clichés ont la vie dure, mais la science peut les démonter.

Une nouvelle étude publiée dans Royal Society Open Science, revue scientifique britannique, bat en brèche l’a priori selon lequel une femme possédant un minet aurait forcément une araignée au plafond. Les chercheurs ont analysé les réponses émotionnelles de 500 propriétaires de chats et de chiens. Ils ont également évalué leur niveau d'anxiété et de dépression. Résultat: les personnes qui ont des animaux ne sont pas plus enclines à sombrer dans la dépression. Mieux: il n’y a pas plus de risque d’être fragile psychologiquement si l'on a un chat que si l'on a un chien, voire pas d’animal du tout.

«Nous n'avons trouvé aucune preuve à l'appui du stéréotype de la dame aux chats, écrivent très sérieusement les scientifiques dans leurs conclusions. Les propriétaires de félin ne souffraient pas plus que les autres de symptômes auto-déclarés de dépression et d'anxiété. On ne décèle pas de différence non plus concernant leurs expériences des relations intimes.» Ce n’est pas la première fois qu’une étude démonte le cliché de la «folle à chats». En 2017, des chercheurs de l’University College London avaient déjà mis en évidence l’absence de lien entre le fait de posséder un minet et l’existence ou l’apparition de symptômes psychotiques.

(L'essentiel/Eva Grau)