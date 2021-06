L’étoile Bételgeuse n’est pas sur le point d’imploser

Le mystérieux pâlissement temporaire de l’étoile géante Bételgeuse, qui pouvait présager de sa disparition prochaine, était dû à un nuage de poussière associé à un refroidissement de sa surface. Mais tout porte à croire qu’elle continuera à illuminer l’Univers.

Cette «super géante rouge», parmi les plus brillantes de la galaxie, est bien visible à l’œil nu, dans la constellation d’Orion. Cinq mois durant, de novembre 2019 à mars 2020, elle a pâli de façon spectaculaire, en perdant 70% de sa luminosité, qu’elle a depuis retrouvée.

Des images du télescope Hubble (Nasa/ESA) l’été dernier ont pointé un coupable potentiel: l’éjection par l’étoile d’une grande quantité de matière, qui aurait ensuite formé un nuage en se refroidissant au contact du vide intersidéral.

Pas si simple, à en croire les conclusions de l’équipe internationale d’astronomes, publiées mercredi dans Nature. Car des scientifiques n’excluaient pas que la baisse de luminosité de Bételgeuse résulte simplement d’une tache ponctuelle plus froide, et donc moins lumineuse, à la surface de l’étoile.

«Nous avons conclu que le «grand pâlissement» résultait de la combinaison de ces deux phénomènes», explique à l’AFP Miguel Montargès, astronome et principal auteur de l’étude, qui a utilisé le Très Grand Télescope de l’Observatoire européen austral (ESO), au Chili.

«Cœur de fer»

Bételgeuse «a émis un nuage de gaz, qui a commencé à s’en éloigner», précise le post-doctorant au LESIA-Observatoire de Paris (PSL). «Une baisse de luminosité à la surface de l’astre a fait tomber sa température, permettant au gaz de former de la poussière, qui a caché la lumière de l’étoile».

Des astronomes avaient supposé à l’époque que l’évènement présageait une fin prochaine de cette «super géante». Un qualificatif pas volé pour ce type d’étoile, peu répandu, avec ici la masse de 20 soleils, et un rayon 900 fois plus grand. Si Bételgeuse était à la place du Soleil, nous nous trouverions à l’intérieur de l’étoile.

Mais «plus une étoile est grosse, plus sa vie est courte», rappelle Miguel Montargès. Infiniment plus. Avec seulement 8 millions d’années, «elle est déjà mourante, alors que notre soleil, qui sera encore là dans quelques milliards d’années, l’a vu naître et la verra mourir».

Mais pourquoi présageait-on sa mort? Parce que son passage de la couleur bleue (qu’elle arborait dans la force de l’âge), à la couleur rouge (il n’y a pas plus de 100 000 ans), signe l’épuisement du stock d’hydrogène qu’elle pouvait fusionner pour vivre. Elle a encore de la ressource, avec l’hélium et d’autres éléments toujours plus lourds à brûler, comme le carbone. Mais ces fusions vont être toujours plus rapides. Et un jour, «l’étoile va développer un cœur de fer, un élément extrêmement stable», qu’elle ne pourra consumer, explique Miguel Montargès.

Toujours pas de supernova

Avec le ralentissement brutal de la fusion, le cœur s’effondrera sur lui-même, en une fraction de seconde, suivi avec retard par l’enveloppe de l’étoile, qui «rebondira» dessus avant d’exploser avec un éclat aussi brillant qu’une galaxie : une supernova, un évènement qu’aucun humain n’a pu observer à l’œil nu, dans la Voie lactée, depuis des siècles.

D’ici là, Bételgeuse continuera à relâcher dans l’espace une cohorte d’atomes et de molécules de matière. «Nous sommes faits de poussières d’étoiles», a dit l’astrophysicien Hubert Reeves. Car sur la centaine d’éléments chimiques composant notre monde, «une dizaine a été créée par l’être humain, mais tout le reste est d’origine cosmique», rappelle Miguel Montargès.

Les super géantes «peuvent exploser sans prévenir», relève l’astronome, qui doute pourtant de l’imminence de la fin de Bételgeuse, car elle n’a perdu que quelques pour-cents de sa masse. Alors qu’une autre super-géante rouge, VY Canis Majoris, qui en a perdu près du tiers, pourrait offrir un spectacle éblouissant dans le ciel d’ici «quelques siècles, ou millénaires»...

(L'essentiel/AFP)