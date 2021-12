Mieux respirer grâce aux fesses des porcs

Il fallait y penser. Des scientifiques américains ont peut-être trouvé la réponse aux problèmes d’insuffisance respiratoire chez l’humain dans… le rectum des porcs. Comme l’explique Slate, des chercheurs du Colorado ont injecté une grosse quantité d’oxygène dans le derrière de cochons aux poumons endommagés par de la fumée. Cette manœuvre a engendré une augmentation de l’oxygénation de leur sang, ce qui a mécaniquement fait refluer la concentration de dioxyde de carbone.

Robert Scribner, de l’entreprise Respirogen, a œuvré en collaboration avec des médecins sur cette expérience. Douze porcs pesant entre douze et quinze kilos ont été soumis à ce test. Ces animaux avaient été exposés à de la fumée et leur saturation en oxygène était tombée à 66%. Six d’entre eux se sont vu injecter des bulles d’oxygène par voie basse. Résultat: le taux est remonté à 81%. Les six cochons qui n’ont pas reçu d’injection ont, au contraire, vu leur taux d’oxygène dans le sang chuter à 53%.

«Une bonne technique transitoire»

«Cela pourrait être une bonne technique transitoire pour augmenter la saturation en oxygène des patients», se félicite Robert Scribner. Cette méthode pourrait éviter aux patients d’être placés sous assistance respiratoire, un enjeu particulièrement crucial en cette période de pandémie. «Il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas simplement faire entrer et sortir ces microbulles d’oxygènes du corps.

La méthode d’administration par le côlon pourrait, en théorie, être un traitement de maintien à long terme pour les patients gravement atteints», estime Keely Buesing, du centre médical de l'Université du Nebraska.

(L'essentiel/joc)