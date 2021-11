L'heure idéale pour se coucher? Entre 22h et 23h

Voilà des arguments qui pourraient vous convaincre de lâcher votre télé, votre smartphone ou votre bouquin dès 22h: selon une étude scientifique britannique, il existe un créneau pour se coucher qui limiterait les risques de maladies cardiovasculaires.

«Le corps a une horloge interne de 24 heures, appelée rythme circadien, qui aide à réguler le fonctionnement physique et mental», explique l'auteur de l'étude, le Dr David Plans de l'université d'Exeter au Royaume-Uni. Même s'il ne peut conclure à une réelle causalité, «les résultats suggèrent que l'heure du coucher peut être susceptible de perturber l'horloge biologique, avec des conséquences néfastes pour la santé cardiovasculaire».

Pas trop tôt non plus

Plus de 88 000 personnes âgés de 43 à 79 ans ont participé à cette étude entre 2006 et 2010. Au cours de leur suivi, 3,6% ont développé une maladie cardiovasculaire et il s'avère que parmi eux, plus de gens qui s'endormaient après minuit qu'entre 22 et 22h59. Les couche-tard avaient ainsi un risque 25% plus élevé que ceux qui posaient la tête sur l'oreiller entre 22 et 23h. le risque était 12% plus élevé pour ceux qui se couchaient entre 23h et minuit.

Attention toutefois à ne pas tomber dans les bras de Morphée trop tôt! Le risque est aussi élevé (24%) pour ceux qui se couchent avant 22h.

«Notre étude indique que le moment optimal pour s'endormir se situe à un moment précis du cycle de 24 heures du corps et que des écarts peuvent être préjudiciables à la santé», indique David Plans. «Le moment le plus risqué est après minuit, potentiellement parce que cela peut réduire la probabilité de voir la lumière du matin, qui réinitialise l'horloge biologique». Et de conclure que «si nos résultats sont confirmés dans d'autres études, l'hygiène du sommeil pourrait être un objectif de santé publique à faible coût pour réduire le risque de maladie cardiaque».

(mc/L'essentiel)