Découverte d'une nouvelle espèce de grenouille

Peau multicolore et chant particulier, l'Hyloscirtus japreria, qui vit dans les rivières et les cours d'eau au-dessus des 1 000 mètres d'altitude, a été découverte lors d'expéditions qui ont commencé il y a une dizaine d'années. Son nom rend hommage aux japrerias, une ethnie indigène disparue qui habitait dans cette zone de l'Etat de Zulia (nord-ouest du Venezuela). Cette découverte a été publiée en février dans la revue scientifique Zootaxa. Il s'agit de la 37e espèce identifiée des Hyloscirtus, un genre d'amphibiens.

Les mâles, plus petits, mesurent entre 2,8 et 3,2 cms et les femelles de 3,5 à 3,9 cm. «Nous avons mis plusieurs années pour prouver qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce», a déclaré le biologiste Fernando Rojas-Runjaic, coordinateur de l'étude. Au fur et à mesure des expéditions, des appareils photo, des enregistreurs haute définition ont été emportés par les scientifiques, afin de documenter le chant de cette espèce et soumettre les enregistrements à des «analyses bioacoustiques».

«Orgasme intellectuel»

«Quand le mâle est apparu pour la première fois, ce fut un orgasme intellectuel», se souvient Edwin Infante, qui a participé aux sorties en montagne de plusieurs jours, à pieds ou à dos d'âne. Il décrit son chant particulier comme un «piu prolongé». L'Hyloscirtus japreria se caractérise également par son dos jaune pâle, tacheté de points marrons et de tâches rougeâtres.

Des traits blancs sont également présents au niveau des yeux, des oreilles, des cuisses et pattes avant. Des spécimens ont été découverts des deux côtés de ces montagnes, le versant colombien étant longtemps resté inaccessible aux chercheurs à cause du conflit armé qui a ensanglanté le pays durant plus d'un demi-siècle.

