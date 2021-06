Un lien existe bien entre viande rouge et cancer

Manger moins de viande rouge est un conseil médical répandu pour prévenir le cancer colorectal, mais jusqu’ici, tous les experts n’étaient pas persuadés de l’existence d’un véritable lien entre les deux, faute de vraiment comprendre la mutation des cellules entraînée par sa consommation. Une nouvelle étude, publiée cette semaine dans la revue scientifique «Cancer Discovery», a pu identifier les caractéristiques spécifiques des dommages causés sur l’ADN par un régime alimentaire très riche en viande rouge.

Et elle incrimine effectivement cette dernière comme cancérigène, tout en permettant d’ouvrir la voie à la détection plus précoce de la maladie ou au développement de nouveaux traitements. Il ne s’agit pas de totalement arrêter de manger de la viande rouge: «Je recommande la modération, et un régime alimentaire équilibré», affirme Marios Giannakis, oncologue au Dana-Farber Cancer Institute.

900 patients

Les études scientifiques avaient jusqu’à présent établi un lien entre les deux en interrogeant les personnes atteintes de ce cancer sur leurs habitudes alimentaires. Mais ce type de travaux dépend beaucoup des données sur lesquelles ils se fondent, et en 2019, une équipe de chercheurs avait créé la controverse, en affirmant qu’il était très peu sûr qu’une réduction de la consommation de viande rouge abaisserait la mortalité par cancer.

«Si nous disons que la viande rouge est cancérigène, il doit bien y avoir un mécanisme qui le provoque», a dit Marios Giannakis, qui a dirigé cette nouvelle étude. Après tout, les scientifiques ont découvert il y a longtemps la façon dont la fumée de cigarette agit pour provoquer un cancer, et la façon dont certains rayons UV pénètrent la peau pour entraîner des mutations de gènes, contrôlant la façon dont les cellules se développent et se divisent.

Marios Giannakis et ses collègues ont donc séquencé l’ADN de 900 patients atteints d’un cancer colorectal, sélectionnés parmi un groupe de 280 000 personnes participant à des études sur plusieurs années, incluant des questions sur leur mode de vie. La force de cette approche est qu’ainsi, les participants ne pouvaient pas savoir qu’ils allaient développer ce cancer, contrairement à un interrogatoire sur des habitudes alimentaires conduit une fois la maladie déclenchée.

Alkylation

Les analyses ont révélé une mutation spécifique, n’ayant jamais été identifiée auparavant, mais indiquant un type de mutation de l’ADN appelé alkylation. Toutes les cellules contenant ces mutations ne deviendront pas forcément cancéreuses, et elles étaient également présentes dans des échantillons sains. Mais cette mutation était associée de façon significative à la consommation de viande rouge (à la fois transformée et non transformée) avant le déclenchement de la maladie. En revanche, elle ne l’était pas à la consommation de volaille, de poisson, ou d’autres facteurs examinés.

«Avec la viande rouge, il y a des composés chimiques qui peuvent causer une alkylation», explique Marios Giannakis. Il s’agit de composés pouvant être produits à partir de fer, très présent dans la viande rouge, ou de nitrates, que l’on trouve souvent dans la viande transformée. Cette mutation était, par ailleurs, très présente dans le colon distal, qui est une partie du colon dont de précédentes études ont suggéré qu’elle était fortement liée au cancer colorectal résultant de la consommation de viande rouge.

De plus, parmi les gènes les plus affectés par l’alkylation, se trouvent ceux qui, selon de précédents travaux, ont montré être les plus susceptibles de déclencher un cancer colorectal lorsqu’ils mutent. Ces différents éléments pris ensemble construisent un dossier solide, comme dans un travail de détective, selon Marios Giannakis.

Ouvre la voie aux traitements

Les patients dont les tumeurs présentaient le plus haut niveau d’alkylation avaient 47% de risque en plus d’en mourir. De hauts niveaux d’alkylation n’ont été constatés que dans les tumeurs de patients mangeant en moyenne plus de 150 grammes de viande rouge par jour. Pour le chercheur, cette découverte pourrait aider les médecins à identifier quels patients sont davantage prédisposés génétiquement à l’alkylation, afin de spécifiquement leur conseiller de limiter leur consommation de viande rouge.

Et repérer les patients ayant déjà commencé à accumuler ces mutations pourrait aider à identifier ceux ayant le plus de risque de développer un tel cancer, ou de détecter très tôt la maladie. De plus, puisque le niveau d’alkylation semble être un marqueur de la gravité de la maladie, il pourrait être utilisé afin de leur livrer un pronostic sur leur espérance de vie. Comprendre la façon dont le cancer colorectal se développe ouvre également la voie au développement de traitements permettant d’interrompre ou de renverser ce processus, afin d’empêcher que la maladie ne se déclenche.

(L'essentiel/afp)