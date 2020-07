La comète Neowise se dévoile au-​​dessus du pays

C'est l'un des phénomènes de ce début d'été. La comète Neowise, actuellement à plus de 157 millions de kilomètres de la Terre, est particulièrement observable à l’œil nu depuis quelques jours. Le 4 juillet, le cosmonaute Ivan Vagner a lui aussi posté, sur Twitter, une photo de l'objet prise depuis la station spatiale internationale.

Ce mardi, un photographe et lecteur de L'essentiel est parvenu à capter la comète au sud du Luxembourg. On l'aperçoit, brillant dans un ciel dégagé, au-dessus de Belval. Une photo prise «aux environs de 4h», raconte l'homme, passionné qui publie régulièrement ses réalisations sur les réseaux sociaux, sous le nom «Lorraine Landscape Photography».

L'observation de la comète Neowise, selon les spécialistes, est à privilégier en début et fin de nuit. Elle devrait se trouver au plus proche de notre planète vers le 23 juillet.

During the next revolution I tried to capture the C/2020 F3 (NEOWISE) comet a bit closer, the brightest one over the last 7 years.



Its tail is quite clearly visible from the @Space_Station!#ISS #comet #NEOWISE pic.twitter.com/FnWkCummD6