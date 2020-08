Deux ouragans en même temps et au même endroit?

Deux ouragans frappant le Golfe du Mexique au même moment, tel est le scénario redouté par les météorologistes. Potentiellement unique dans l'histoire, cette double-catastrophe naturelle pourrait avoir lieu la semaine prochaine. Des alertes ont d'ores et déjà été émises dans les pays des Caraïbes et d'Amérique centrale ainsi que dans le sud des États-Unis.

The latest forecast from @NHC_Atlantic depicts 2 hurricanes in the Gulf of Mexico at the same time on Tuesday. There are only a few times in recorded history where two tropical cyclones have shared the Gulf of Mexico. Flash(wayyy)back to 1933 to find a similar example. pic.twitter.com/njIn4Vhsyn