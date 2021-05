«Une découverte qui fera le tour du monde»

Les restes de neuf Néandertaliens ont été découverts dans la Grotte de Guattari, à San Felice Circeo, sur la côte entre Rome et Naples, a annoncé samedi le ministère italien de la Culture. «C'est une découverte extraordinaire qui fera le tour du monde», a déclaré le ministre de la Culture Dario Franceschini. «Si on tient compte des deux autres individus déjà découverts sur le même site, nous avons un total de onze individus, confirmant qu'il s'agit de l'un des sites les plus importants au monde pour l'histoire de l'homme de Néandertal», a fait valoir pour sa part le ministère.

Huit d'entre eux ont entre 50 000 et 68 000 ans et le plus ancien sans doute 90 000 ans ou même 100 000 ans, selon le communiqué du ministère. Pour le responsable des fouilles, Francesco Di Mario, ces individus sont représentatifs d'une population de Néandertaliens qui devait être assez importante dans cette région.

«Mieux comprendre l'histoire du peuplement de l'Italie»

«L'homme de Néandertal marque une étape fondamentale dans l'évolution de l'humanité, représentant le sommet d'une espèce et la première société humaine à proprement parler», a déclaré le directeur du Service régional d'Anthropologie, Marion Rubini. Cette découverte permettra selon lui de «mieux comprendre l'histoire du peuplement de l'Italie». Ces fouilles avaient débuté en octobre 2019.

Lors des fouilles récentes, des milliers d'os d'animaux, dont des os d'éléphants, de rhinocéros, de cerfs géants, de chevaux sauvages et d'ours y ont été également découverts. La Grotte de Guattari avait été découverte par hasard en février 1939. L'anthropologue Albert Carlo Blanc y avait mis à jour peu après un crâne d'homme de Néandertal parfaitement préservé.

#NEANDERTHAL – Nuove scoperte /Intervista a M. Rolfo: «Abbiamo studiato porzioni della Grotta Guattari mai indagate finora come quella che Blanc soprannominò "Laghetto", nel quale abbiamo trovato la maggior parte dei nuovi resti neanderthaliani». https://t.co/uBKidfxgMC #MiC pic.twitter.com/qrAxTjaL5c — Ministero della cultura (@MiC_Italia) May 8, 2021

(L'essentiel/afp)