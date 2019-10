D'après la science, c'est elle la plus belle du monde

Voilà un classement qui apparaît le plus souvent comme subjectif. Et pourtant, un grand nom de la chirurgie esthétique s'est borné à le rendre le plus objectif possible! Le Dr. Julian De Silva a listé les dix plus belles femmes de la planète en analysant scrupuleusement leur visage.

Et à ce petit jeu, que chacun appréciera (ou non) à sa manière, c'est Bella Hadid qui recueille le titre honorifique de femme la plus parfaite au monde. Enfin côté célébrité, le champion du bistouri ayant limité son étude aux stars du grand écran, chanteuses et autres égéries de la mode...

Beyoncé et Amber Heard dans le top 3

La dulcinée de The Weekend fait la différence grâce à son menton quasi-parfait (99,7%) mais «souffre» d'une arcade sourcilière moins photogénique selon le spécialiste (88%). Bella obtient tout de même un score de 94,35%.

Derrière elles figurent dans l'ordre Beyoncé, Amber Heard, Ariana Grande, Taylor Swift, Kate Moss, Scarlett Johansson, Natalie Portman, Katy Perry et Cara Delevingne.

Pour calculer ces résultats, le spécialiste a sélectionné neuf points du visage et utilisé une vieille équation venue de l'Antiquité. Et vous, vous l'estimez à combien votre «score»?

(th/L'essentiel)