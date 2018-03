Un étrange «nuage en rouleau» sur l'océan

Un habitant de La Nouvelle-Orléans a été le témoin d'une scène incroyable en se rendant à son travail. En tournant son regard vers l'océan, le charpentier et photographe Curtis Christensen a assisté au passage surréaliste d'un «nuage en rouleau», raconte le Daily Mail.

Dans la nouvelle version de l'Atlas international des nuages paru en 2017, ce phénomène a officiellement été baptisé «volutus». Cet arcus est la conséquence d'un changement de masse d'air, froid à l'arrière et plus chaud à l'avant. Il se forme toujours à basse altitude et précède souvent un violent orage.

«C'est la fin d'un front froid important qui a balayé les États-Unis cette semaine. Je suis toujours attentif à ce qui se développe, mais je n'avais jamais vu une telle masse s'étendre tout le long de l'horizon», a expliqué le charpentier de 52 ans sur les réseaux sociaux. Un phénomène similaire a été observé mardi dans le ciel de Kasota, dans le Minnesota.

WOW! Roll cloud seen last fall from Kasota, Minnesota. Photo courtesy of Kathy Steiner. #MNwx pic.twitter.com/PIrS7KlKtP— Mark Tarello (@mark_tarello) 13 mars 2018

(L'essentiel/joc)