Les Alpes ont perdu un cinquième de leur masse

Depuis le début de l’an 2000, les Alpes ont perdu 17% de leur masse glaciaire, soit près d’un cinquième. Rien que les plus grands glaciers situés sur sol suisse ont perdu 4,8 gigatonnes de glace entre 2000 et 2014. C’est ce qui ressort d’une récente étude de l’université allemande Friedrich-Alexander à Erlangen-Nürnberg. Les chercheurs ont pris ont compte les changements en termes de superficie et d’épaisseur des glaciers sur une période de quatorze ans. Leurs résultats viennent d’être publiés dans le magazine scientifique Nature Communications.

Les plus grandes pertes de glaces ont été enregistrées dans les Alpes suisses. L’épaisseur de la glace se situant dans le massif alpin helvétique s’est amincie d’environ 72 centimètres par an, ce qui équivaut à près de 5 kilomètres cubes. A titre comparatif: Sur tout le territoire des Alpes, ce sont 22 kilomètres cubes de glace qui ont fondu entre 2000 et 2014. Les chercheurs se sont basés sur des données provenant de satellites dans l’espace. Selon eux, cette fonte massive est principalement causée par le réchauffement climatique.

(L'essentiel/afp)