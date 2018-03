Les vents de Jupiter perdent de leur mystère

Les vents violents qui forment des bandes nuageuses à la surface de la planète gazeuse Jupiter s'enfoncent sur 3000 km. La profondeur de ces bandes, un des mystères de la plus grosse planète du système solaire, a été dévoilée grâce à la sonde Juno. Vue de l'espace, Jupiter est divisée en bandes horizontales de couleurs chaudes, qui tournent à des vitesses différentes. Ces bandes sont créées par des couronnes de vents intenses circulant alternativement vers l'est et vers l'ouest. Mais le mécanisme de ces bandes et leur profondeur restaient un mystère pour les astronomes.

«C'est un grand pas. Maintenant, nous comprenons que les planètes gazeuses géantes sont composées d'un centre à la rotation uniforme (...) et d'une enveloppe externe composée de zones qui tournent à des vitesses différentes», explique Tristan Guillot de l'observatoire de la côte d'Azur en France, coauteur de trois des études publiées mercredi dans la revue britannique Nature. «Nous avons constaté que les vents, tels qu'ils apparaissent à la surface, s'étendent sur environ 3000 km sous le niveau des nuages», ajoute Yohai Kaspi de l'institut Weizmann de la science en Israël, auteur principal d'une des études.

Another Jovian curve ball.



Astonishing findings reveal that #Jupiter's atmospheric winds run deep into the planet's atmosphere and last longer than similar atmospheric processes found here on Earth.



Watch the full animation: https://t.co/rwIv6SbXfG pic.twitter.com/FP8iv2NdIg