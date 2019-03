Une tarentule géante dévore un oppossum

Que tous les arachnophobes passent leur chemin. En effet, c'est à un scénario digne d'un film d'épouvante pour ceux qui détestent les araignées auquel des scientifiques de l'Université du Michigan ont pu assister dans la forêt amazonienne.

Une équipe qui s'intéressait au régime alimentaire des tarentules a eu la surprise de voir que ces araignées velues étaient capables de tuer des proies bien plus grosses qu'elles. Ainsi, l'une d'elles a été filmée en train de s'en prendre à un jeune oppossum. Elle l'a tué et traîné jusqu'à sa tanière pour le dévorer tranquillement, rapportent les scientifiques dans un article publié jeudi dans le journal Amphibian & Reptile Conservation et paru sur le site de l'Université.

«Mi-exta­tiques mi-choqués»

Les scientifiques, pourtant habitués à en voir des vertes et des pas mûres dans la jungle amazonienne, ont reconnu que la scène les avait surpris. «Nous étions mi-exta­tiques mi-choqués, et nous avions de la peine à croire ce que nous voyions», raconte Michael Grundler. «Nous savions que nous étions témoins de quelque chose de spécial, mais nous n'avons su qu'après-coup que c'était la première observation du genre».

En effet, jusqu'ici, des rapports indiquaient que les araignées de l'Amazonie étaient capables de capturer des proies telles que des poissons, des amphibiens comme des grenouilles, des oiseaux ou encore des petits mammifères. Mais jamais on n'avait vu une tarentule s'en prendre à un animal plus gros qu'elle. La bestiole faisait paraît-il la taille d'une grande assiette, pattes comprises. Pour les chercheurs, il s'agit là d'une cause de mortalité sous-estimée chez les vertébrés. Selon eux, un nombre étonnant de décès de petits vertébrés serait dû aux grosses arai­gnées et aux mille-pattes.

(L'essentiel)