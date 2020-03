Une application pour sauver la vie des bébés

Une application pour smartphones, qui analyse les yeux des nouveau-nés, pourrait bientôt permettre d'identifier, à faible coût, les cas de jaunisse qui nécessitent un traitement, ont rapporté des scientifiques lundi. La jaunisse, ou ictère, fait jaunir la peau et le blanc des yeux. La maladie tue 114 000 nourrissons par an et en handicape 178 000. Une nouvelle étude pilote, dirigée par des chercheurs au Royaume-Uni, pourrait éviter beaucoup de ces décès, qui surviennent aux trois quarts en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne.

«Dans de nombreuses régions du monde, les sages-femmes et les infirmières évaluent la jaunisse à l’œil nu. Ce n'est pas fiable, surtout pour les bébés à la peau foncée», a expliqué le chercheur principal de l'étude Terence Leung, du département de physique médicale et d'ingénierie biomédicale de l'University College London (UCL). «Notre méthode, basée sur l'utilisation de smartphones, fournirait une évaluation plus rigoureuse, garantissant que les cas graves ne passent pas inaperçus. Nous attendons encore les résultats d'une étude plus poussée, mais nous croyons que cette technique pourrait aider à prévenir la mort de nouveau-nés dans le monde entier», a-t-il déclaré.

Dans le cadre de l'étude, l'algorithme avait identifié correctement tous les cas qui nécessiteraient normalement un traitement, et 60% des cas qui n'en exigeraient pas.

(L'essentiel/afp)