Après 10 ans d'attente, ils s'accouplent enfin

Espèce vulnérable à la fécondité naturellement faible, le panda géant peine à se reproduire pour assurer sa survie. Et c'est encore plus rare lorsqu'il vit en captivité. Au zoo Ocean Park de Hong Kong, cela fait 10 ans que les spécialistes tentent par tous les moyens de convaincre la femelle Ying Ying et son compagnon Le Le de passer naturellement à l'acte. Sans succès jusqu'à récemment.

Les deux ursidés de 14 ans ont commencé à montrer des signes d'intérêt à fin mars: Ying Ying s'est mise à jouer de plus en plus souvent dans l'eau pendant que Le Le déposait ses odeurs un peu partout. Et lundi 6 avril, bingo: les deux pandas se sont enfin accouplés, a relaté le parc animalier. Un acte qui a peut-être été favorisé par l'intimité dans laquelle vivent les deux mammifères depuis que le confinement imposé par la crise du coronavirus a imposé la fermeture du zoo, à fin janvier.

Une grossesse qui sera surveillée de près

La nouvelle de cet accouplement naturel «est extrêmement excitante pour nous tous, car les chances de grossesse sont plus élevées que par insémination artificielle», s'est réjoui Michael Boos, le directeur des opérations zoologique et de la conservation du parc. Ce dernier espère pouvoir annoncer une grossesse dès fin juin. Si elle a lieu, elle sera observée au travers des changements de comportement et de taux hormonaux de Ying Ying.

La partie n'est toutefois pas encore gagnée. La femelle panda peut faire une pseudo-grossesse. Et même si l'accouplement a réussi, il pourrait ne pas donner de naissance avant plusieurs mois. La gestation dure entre 72 et 324 jours. Et une grossesse ne peut être détectée que par ultrasons, au mieux 14 à 17 jours avant la mise bas.

(L'essentiel/aia)