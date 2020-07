Remerschen, un petit paradis aquatique

Le long des vignobles de la Moselle entre Remich et Schengen, les dizaines de lacs et d'étangs de Remerschen font le bonheur des baigneurs et des oiseaux migrateurs protégés. La nature a repris ses droits sur une ancienne gravière, les lacs se sont créés lors de l'extraction du sable pour aujourd'hui former la plus grande zone humide du Luxembourg. Un petit bout de paradis bordé de roselières. En remontant le Breicherwee, pour piquer une tête c'est à gauche qu'il faut prendre. L'équipe de travailleurs en situation de handicap et valides de l'ASBL Erliefnis Baggerweier gère une belle baignade, avec des plages au bord d'étangs en pleine nature, où se baladent des canards.

Le visiteur qui prend à droite tombera lui sur le véritable éden pour les oiseaux qu'est la réserve naturelle Haff Réimech. Il empruntera les pontons de bois courant au milieux des roselières et des étendues piquées d'orchidées jusqu'aux observatoires à oiseaux. Il en apprendra plus sur la biodiversité dans le magnifique bâtiment du Biodiversum. Au-delà du Haff Réimech, la région compte encore des sentiers didactiques dans des écrins de nature remarquables comme la réserve forestière intégrale Grouf à Schengen, le Kuebendällchen dans la vallée à Wintrange et le Strombierg sur un ancien site d'exploitation du plâtre à travers le vignoble. Le charmant village de vignerons qu'est Remerschen vaut également la visite. Et pourquoi ne pas passer la nuit à l'auberge de jeunesse et profiter de sa terrasse moderne avec vue sur l'étang et les vignes.

Un navire dans la nature

Sur sa presqu'île en bord d'étang, le Biodiversum Camille-Gira se noie dans la nature. Le bâtiment en bois en forme de coque de bateau renversé vaut déjà le coup d'œil rien que pour son architecture. Il est l'un des cinq centres nature et forêt du pays et sert de porte d'entrée vers la réserve Haff Réimech classée Natura 2000 et sa trentaine d'étangs. Ces anciennes gravières reconquises par une flore et une faune rares sont d'une grande diversité ornithologique. Le Biodiversum renseigne sur les oiseaux du Haff Réimech, la biodiversité et la région de la Moselle. Mesures sanitaires liées au Covid obligent, il ne peut accueillir que 20 visiteurs en même temps. Et il faut porter un masque. Il est ouvert de 10 à 18 h, du mardi au dimanche. Les visites guidées sont sur réservation. La réserve est libre d'accès pour ceux souhaitant la découvrir de leur propre chef.

L'Europe sur trois frontières

Remerschen est située dans la commune de Schengen, connue pour les accords du même nom. C'est là sur la frontière entre le Luxembourg, l'Allemagne et la France qu'a été signée la suppression des contrôles aux frontières européennes en 1985, à bord du bateau de plaisance M.S. Princesse Marie-Astrid. Situé sur l'esplanade de Schengen, le Musée de l'Europe raconte cette histoire en détail. Schengen est aussi un bon point de départ pour de jolies balades de l'autre côté des frontières.

L'architecture se fait remarquer

Les environs de Remerschen comptent plusieurs réalisations remarquables signées Valentiny hvp architects. Pour en savoir plus sur le travail de François Valentiny, il faut se rendre dans sa très belle fondation où sont exposés des dessins, esquisses, sculptures…

Foule d'oiseaux

Toute l'année, au Haff Réimech, c'est un ballet d'oiseaux. Ils y vivent ou y font un arrêt lors de leur migration. 220 espèces d'oiseaux y ont été observées. Certaines ne nichent que sur ce site. En ce moment, les visiteurs ont de fortes chances de tomber sur une grèbe huppée (photo) ou une sterne pierregarin. Trois observatoires servant à voir ces volatiles sans les déranger.

