Voyage au cœur des Grottes de Han

Largement testées et fortement approuvées par des générations entières de petits Belges, qui les fréquentent depuis plus d'une centaine d'années, les Grottes de Han sont à coup sûr une excursion incontournable en Grande Région. Situé à une bonne heure de Luxembourg-Ville, le domaine des Grottes de Han propose un «voyage aux origines du monde». De la découverte de la célèbre grotte au parc animalier, sans oublier la possibilité de dormir dans les arbres, c'est à coup sûr une aventure hors du commun qui vous attend en bord de Lesse.

78 km



«Entre Lesse et Lomme» est une boucle de 78 km balisée à travers la Grande Forêt de Saint-Hubert. Au départ du hameau de Lesse, 33 points de repères permettent aux randonneurs de partir en autonomie trois jours et de se reposer sur trois aires de bivouac. Redu, village du livre et de l'art



Village «ardennais» du livre depuis 1984, Redu se situe lui aussi non loin des bords de la Lesse. Bien connu pour ses antennes de l'Agence spatiale européenne, il abrite aussi depuis 2018 le Mudia, un musée didactique d'art qui accueille 300 œuvres d'artistes prestigieux (Brueghel, Picasso, Magritte, Hergé...) sur 1 000 m2 et quatre niveaux.

Dessinée depuis la Préhistoire par la Lesse, la Grotte de Han continue d'écrire son histoire en offrant aujourd'hui un spectacle naturel de toute beauté. Grâce à un tout nouvel éclairage LED, vous allez vivre une expérience unique et humide à une température constante de 13°C tout au long de l'année. À 110 mètres sous terre, le spectacle «Origin» vous proposera un son et lumière qualifié d'éblouissant.

Le parc animalier a une mission de protection de la nature. D'heureux événements s'y déroulent régulièrement, comme la naissance cette année de six louveteaux arctiques qui sont venus rejoindre les autres animaux exceptionnels. Pour le PassHan, qui comprend la visite des Grottes et du Parc, comptez 23 euros pour les enfants de 4 à 11 ans, et 32 pour les adultes. Durant l'été, des départs pour les deux attractions sont organisés chaque demi-heure. Le domaine est ouvert de 9h30 à 17h30.

(Frédéric Lambert/L’essentiel)