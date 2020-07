Amnéville, entre détente et montée d'adrénaline

Située à une trentaine de minutes de Luxembourg-Ville, Amnéville, en Moselle, propose une multitude d'activités sur le site d'Amnéville-les-Thermes. Idéal pour y passer une journée en famille.

Découvrir le territoire en s'amusant



Dès ce samedi et pendant tout l'été, la communauté de communes de Cattenom et environs propose un jeu de piste gratuit pour découvrir le territoire de manière ludique, à proximité de la frontière luxembourgeoise. Pour participer, il faudra télécharger l'appli Baludik où le premier parcours sera disponible samedi puis se rendre au point de départ et suivre les instructions pour résoudre les énigmes.

Avec les fortes chaleurs, nous sommes nombreux à rêver de nous rafraîchir. Pour cela, plusieurs solutions: faire quelques longueurs dans le bassin olympique de la piscine ou un tour dans l'un des deux toboggans pour les plus petits.

Attention au rouge! La première descente peut surprendre. Sinon, pourquoi ne pas opter pour un petit tour à la patinoire? Si l'heure est plutôt à la détente, allez flâner du côté de Villa Pompéi. Attention, les mineurs n'y sont pas autorisés!

À partir de 4 ans, ils sont par contre les bienvenus à Thermapolis. L'occasion de profiter des bienfaits du thermalisme en famille. La température de chaque visiteur est prise à l'entrée, le masque est obligatoire jusqu'aux casiers vestiaires, les lieux sont régulièrement désinfectés.

Des hôtels pour vous accueillir

Pour ceux qui préfèrent plutôt s'amuser, sachez que le parc d'attractions Walygator est situé à moins de cinq kilomètres. Là, 40 attractions et spectacles vous attendent. Aussi bien des manèges pour les familles comme les bouées, les tasses, et les plus petits avec les montgolfières, un tour en 4x4 dans la jungle, que pour les amateurs de sensations fortes avec Monster, un grand huit où l'on a les pieds dans le vide, ou les 55 m de chute libre du Space Shoot. Là aussi, le masque est obligatoire, dans les boutiques, restaurants, files d'attente et attractions.

Situé au cœur de la «cité des loisirs», le Lac du bois de Coulange est idéal pour une balade ou un pique-nique. Il est aussi possible d'y louer des pédalos et des gyropodes.

Avec tout cela, vous aurez forcément un petit creux. Allant du marchand de glaces au restaurant gastronomique en passant par le snack et la cuisine du monde, le site dispose de plus de 30 enseignes de restauration.

Si vous n'avez pas assez d'une journée pour profiter de toutes les activités, sachez qu'il y a de nombreux hôtels pour vous accueillir.

(Marion Mellinger/L'essentiel)