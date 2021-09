Le lit à étage n'est plus réservé aux enfants

Quand on pense aux lits superposés, on pense généralement aux colos de vacances de notre enfance et aux auberges de jeunesse. Plébiscité pour son côté réconfortant et légèrement régressif, il serait en train de s’imposer dans la chambre à coucher des adultes, selon le New York Times.

Mais attention, qui dit lit à étage ne veut pas forcément dire inconfort. On le choisit dans un matériau robuste, sans transiger sur l’esthétisme. En plus de faire souffler un air de vacances et d’originalité sur la chambre à coucher, il permet aussi de gagner de l’espace. Voici quelques modèles dénichés sur Instagram pour vous inspirer.

(L'essentiel/Nina Seddik)