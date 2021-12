Porto déploie ses charmes sur ses collines

Mieux vaut avoir de bonnes jambes pour affronter Porto. La ville du nord du Portugal s’étage sur différentes collines avec des dénivelés parfois abruptes. Mais le jeu en vaut la chandelle. Chaleureuse, Porto charme rapidement le visiteur, avec ses façades colorées, ses petits bars et ses parcs.

Pour prendre la température, et le café, on descendra au Cais da Ribeira, tout en bas sous la cathédrale. Au bord du fleuve, les terrasses défilent, à partir du pont Dom-Luís. Dans les descentes entre la ville haute et les rives, on pourra s’arrêter dans quelques-uns des jolis cafés qu’on rencontrera au détour d’une volée de marches. Pour remonter, le funiculaire dos Guindais ou l’ascenseur da Ribeira permettra d’économiser ses forces.

En haut, c’est tout un entrelacs de petites rues qui s’offre au visiteur. La rua das Flores est une des plus jolies rues du centre-ville. Au hasard des promenades, on pourra s’arrêter aux jardins du Palacio de Cristal, splendide, qui offrent quelques points de vue superbes sur le fleuve. La librairie Lello, qui a inspiré Harry Potter, fait aussi partie des lieux les plus visités.

Une ambiance unique

En traversant le pont D. Luís, qui est ouvert aux piétons, on se retrouve à Gaia, ville sœur de Porto. Si vous prenez le pont par le haut, vous arriverez au Jardim do Morro, qui offre une vue imprenable sur les collines de Porto. En passant par le bas du tablier, vous pourrez longer le Douro côté Gaia, pour découvrir les nombreuses caves de vins de Porto et les restaurants dont les terrasses offrent aussi une vue superbe sur Porto. En partant plein ouest, on arrive vite à l’océan, bordé de plages splendides, sur plusieurs kilomètres. Au nord, derrière la Praia de Matosinhos, on pourra flâner pour choisir entre les nombreux restaurants de poissons, toujours très frais.

Mais ce qui rend Porto agréable et en fait une destination si attachante, c'est son ambiance, une chaleur mêlée de douceur, une animation permanente et des habitants adorables. Autant de raisons d'aller voir la capitale du nord, qui a donné son nom à son pays. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à sortir un peu de la ville. Une escapade à Braga, à un peu plus d'une heure de train, vaut le déplacement. La capitale religieuse du Portugal déploie ses petites rues dans un joli centre historique et propose aussi son Bon Jésus, classé au patrimoine mondial de l'humanité.

(L'essentiel/ Jérôme Wiss)