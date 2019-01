Un job de rêve pour 4 700 euros par mois

Vous rêvez d'un job de rêve à l'autre bout de la planète? Alors cette offre d'emploi pourrait vous intéresser. L'île de East Brother dans la baie de San Francisco cherche en effet un couple de gardiens pour remplacer les précédents locataires. Le salaire a de quoi faire saliver: 5 400 dollars par mois (4 700 euros), logement et repas compris. Voilà pour les avantages.

Car en termes d’obligations, l'offre en question se révèle moins idyllique qu'on pourrait le supposer. Il ne s'agit pas seulement de garder ce phare érigé en 1874 et sauvé in-extremis de la destruction, mais également de gérer les chambres d'hôtes sur place. Tâches ménagères, cuisine gastronomique, les gérants n'auront pas le temps de chômer. Sans oublier l'obligation de détenir un permis bateau.

Coupés du monde

L'île se trouve en effet à vingt minutes de San Francisco. Pour un prix compris entre 315 et 425 dollars la nuit, les touristes ont le droit au voyage en bateau, au dîner, au petit-déjeuner et à une coupe de champagne, mais pas à la télévision. Et la douche n'est autorisée que pour les séjours de deux jours...

Si la baie de San Francisco s'avère être une des régions les plus peuplées des États-Unis, l’ilot en question apparait comme coupé du monde. «Nous serions probablement restés pour toujours si nous avions trouvé comment nous faire livrer une pizza», ont ainsi commenté les précédents locataires...

(th/L'essentiel)