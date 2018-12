L’Algarve, une beauté généreuse et variée

Des plages de sable fin encadrées par de gigantesques formations rocheuses aux formes étranges, plongeant dans un océan turquoise, de la garrigue, des forêts de pins, une terre plantée de citronniers, d’amandiers, d’orangers... Comme la plupart des régions portugaises, l’Algarve regorge de paysages somptueux.

Comment y aller?



Plusieurs compagnies opèrent des vols, directs ou avec escale à Lisbonne, pour Faro. La ville fait office de porte d’entrée de la région. Le vol direct a une durée d’un peu moins de trois heures et les prix démarrent à une petite centaine d’euros, mais peuvent varier fortement pendant l’année. En voiture, le trajet prendra environ 21h30, quand le trafic est fluide.

La région occupe toute la côte sud du Portugal face à l’Afrique, sur l’océan Atlantique. Cela lui confère des hivers doux et un fort ensoleillement une bonne partie de l’année et en fait une destination touristique prisée. De grandes stations balnéaires bétonnées ont poussé sur le littoral, comme Albufeira, lieu de rendez-vous des fêtards. D’immenses parcs aquatiques et d’attractions feront le bonheur des adolescents et des enfants.

L'Algarve possède de petites stations très calmes et a su garder de jolies villes typiques à l’architecture mauresque, des coins de nature sauvage et des lagunes encore confidentielles. S’étendant jusqu’aux montagnes de Monchique et de Caldeirao au nord, l'arrière-pays se prête aux randonnées.

C'est le cas notamment sur la Via Algarviana, qui traverse la région d’ouest en est dans un décor alternant prairies verdoyantes et plateaux rocailleux. L’Algarve est aussi un très beau terrain de jeu pour les amoureux de golf et de surf, y compris pour les débutants. La région se prête à toutes les envies et est accessible à toutes les bourses. Les gourmands y trouveront leur compte. Et profiteront par là- même des richesses de la mer pour goûter des spécialités portugaises généreuses.

(Séverine Goffin/L'essentiel)