Santorin déploie ses charmes volcaniques

Déjà, l'arrivée par bateau impressionne. Le ferry arrive dans un petit port surmonté d'une falaise immense. De là, on monte une route en lacets à flanc de falaise. Vertigineux. Puis, après un dernier virage, le véhicule arrive au sommet, sur la partie habitée de l'île qui redescend, de l'autre côté, plus doucement, vers la mer Égée.

Comment y aller?



Plusieurs solutions s'offrent au voyageur qui désire aller à Santorin. On peut prendre l'avion directement jusqu'à l'île égéenne, des vols étant proposés depuis l'aéroport de Charleroi. Si vous partez du Findel, des connexions directes avec Athènes existent. De là, vous pouvez prendre un second avion pour faire le saut de puce jusqu'à Santorin. Ou alors, après avoir profité des charmes de la capitale grecque, vous pouvez prendre un ferry vers l'île. Les express mettent moins de cinq heures, les autres cabotent une dizaine d'heures avant d'arriver.

Cette falaise, c'est la caldera, issue de la formation volcanique de l'île, qui a pris vie sur le pourtour d'un cratère gigantesque. Les terrasses de cafés ou de restaurants y offrent une vue somptueuse qui englobe l'île circulaire et Nea Kameni, îlot volcanique au milieu de Santorin, où l'on peut se rendre pour se baigner ou admirer le cratère.

Plages de rêve

Du nord au sud, Santorin offre des visages variés. Dans le sud, on peut s'intéresser aux vestiges archéologiques d'Akrotiri, témoins d'une île habitée depuis des millénaires. Au nord, Oia est typique de la mer Égée, avec ses immeubles blancs et ses volets bleu azur à flanc de caldera. Des villes comme Fira, sur la côte, ou Vothonas, au cœur de l'île, offrent aussi de bons aperçus de maisons typiquement égéennes.

Santorin dispose de plages de rêve, comme Vlychada ou Perivolos, et son sable noir. La plus célèbre, Red Beach, mêle teintes rouges et noires. À l'intérieur des terres, le temps s'est comme arrêté. En louant un quad ou un scooter pour s'y promener, on pourra croiser un berger à dos d'âne menant ses moutons. Et on y verra aussi beaucoup de vignes, car Santorin, c'est aussi une terre de vins ensoleillés.

(jw/L'essentiel)