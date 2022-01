L'Andalousie, exubérance aux mille charmes

Telle la cigogne qui nidifie actuellement près des lagunes andalouses, le voyageur désireux d’échapper à la morosité hivernale ambiante peut s’envoler vers la destination la plus méridionale d’Europe.

Au sud de l’Espagne, l’Andalousie profite de températures clémentes et ses plages de sable doré baignent au soleil la majeure partie de l’année. La température peut facilement atteindre les 17°C en janvier. Dans les stations balnéaires de la Costa del Sol, comme Marbella ou Malaga, le bruit des vagues se mêle au chant des perruches qui piaillent dans les palmiers d’une promenade balnéaire. Les cactus géants côtoient les allées de citronniers. Un matou paresse sur un rocher en contemplant la mer.

L'élégance de l'Alhambra

Pour une expérience plus sauvage (et venteuse) on ira sur le versant atlantique de la côte andalouse, à la Costa de la Luz. C’est là que se concentrent les amateurs de planche à voile et ceux qui tentent le kitesurf au-dessus des eaux du détroit de Gibraltar.

Si on veut connaître les joies d’un hiver enneigé, à une heure de la mer, la Sierra Nevada offre des kilomètres de pistes de ski. Par endroits, on peut slalomer sous les étoiles. Ces paysages andalous sont complétés par des collines recouvertes d’oliveraies, des zones humides, paradis des oiseaux, et des villages d’un blanc pimpant. Comme la région est née d’un croisement d’origines, on y trouve des legs prestigieux de la présence arabo-berbère, comme la mosquée-cathédrale de Cordoue et l’Alhambra.

Dans les villes comme Séville, on dégustera tapas et vin avant de profiter d’une vie nocturne vibrante où on se laissera porter par le chant, les accords de guitare et le flamenco, expression dramatique traversée de grands moments de joie.

(L'essentiel/Séverine Goffin)