Une appli pour les femmes qui voyagent en solo

L’inscription n’est pas automatique. Une fois l’application téléchargée, deux selfies seront demandés pour vérifier… que vous êtes bien une femme. Puis, l’accès à la plateforme est autorisé 2 jours plus tard. NomadHer c’est une application réservée aux femmes qui souhaitent voyager seules.

L’idée? C’est Hyojeong Kim qui l’a eue. Cette jeune Coréenne étudiante à Science Po Paris (qui a parcouru plus de 42 pays en solo), s’est lancée en janvier 2020 et sa plateforme compte aujourd’hui plus de 10 000 utilisatrices originaires de 100 pays différents. «Si j’ai pu voyager seule, toi aussi tu peux le faire», lance-t-elle. En vous connectant, vous trouverez des récits de voyages, un répertoire d’hébergements, de restaurants et d’endroits où des voyageuses se sont senties particulièrement à l’aise. Le must? Les abonnées peuvent entrer en contact les unes avec les autres en sélectionnant leur pays et leur destination.

Un bout de chemin ensemble

Selon une étude de TripAdvisor parue en 2015, 74% des femmes souhaitent voyager seule au moins une fois (et seraient d’ailleurs plus enclines que les hommes à partir en solo) mais 80% d’entre elles ne le font pas pour des raisons de sécurité ou de peur d’être seule. Pourtant voyager seule, ne rime pas forcément avec solitude et certains soucis de sécurité peuvent être anticipés.

L’idée c’est donc cela. Voyager seule, en sécurité, de manière écoresponsable (l’application propose aux femmes de partager un moyen de transport comme le covoiturage) tout en rencontrant d’autres femmes, elles aussi en voyage solo et pourquoi pas faire un bout de chemin en commun. Des événements sont aussi ponctuellement organisés dans des destinations de choix où des locales vous invitent à découvrir leur ville. Avant de partir en voyage, vous serez aussi libres de poser les questions que vous souhaitez et de vous renseigner sur certains endroits et leur sécurité.

Davantage d’infos sur le site de NomadeHer

(L'essentiel/Camille Pagella)