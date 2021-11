Une suite avec vue incroyable sur le Mont-​​Blanc

La plateforme aime proposer à ses clients des séjours d'exception: après la maison de Winnie ou encore le château d'If et le Louvre, Airbnb proposait ce mardi, à ses clients, de réserver une nuit - le 27 novembre - dans une suite incroyable, face au Mont-Blanc, à 3 500 m d'altitude.

Cette suite éphémère, décorée avec soin par des designers tels Alvar Aalto et Vitra, est dotée d'une immense baie vitrée avec vue à couper le souffle sur la chaîne du Mont-Blanc.

Claudia Zalla

Un événement qu'Airbnb a préparé en collaboration avec la championne olympique, Federica Brignone: «En tant que sportive professionnelle, j’ai souvent eu la chance d’avoir les pistes de Courmayeur et le panorama spectaculaire du Mont-Blanc pour moi toute seule. C’est une expérience incroyable qui me fait toujours autant d’effet, et je suis ravie que deux voyageurs puissent maintenant découvrir ces montagnes, de manière tout aussi unique et exclusive».

La station de la pointe Helbronner est également partie prenante au projet: son restaurant proposera un menu d'exception aux heureux chanceux qui auront déboursé seulement 190 euros pour cette nuit d'exception. Elle leur ouvrira également les pistes, une heure avant tout le monde, pour profiter de la poudreuse.

Ne rêvez plus: les réservations ont été ouvertes à 10h et ont immédiatement trouvé preneur... À noter qu'en plus de vivre un séjour de rêve, les élus, en réservant, adoptent un cerisier alpin et participent au projet «Save The Glacier», qui œuvre à la protection de l'environnement alpin.

(mc/L'essentiel)