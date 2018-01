Le Club Med mise sur les sports d'hiver

«Nous sommes heureux d’offrir des vacances exceptionnelles dans un cadre tout aussi exceptionnel, sans contrainte pour les familles. Un lieu où l’on se soucie de tout pour que les clients ne se soucient de rien».

Pour s'y rendre



Il faut compter près de six heures de route en voiture (635 km) en passant par l'A31, l'A39 et l'A40. En train, il faudra un peu plus de deux heures pour rallier Paris et ajouter entre quatre et cinq heures pour Paris-Cluses ou trois heures pour Paris-Genève. Il restera ensuite le trajet en car (35 minutes depuis Cluses, 1 h 15 depuis Genève) pour gagner la station. Seule une heure d'avion sera nécessaire entre le Findel et Genève à laquelle s'ajoutera une heure de route. «Nous visons le très haut de gamme»





«L'essentiel»: Que représente le marché du Benelux au sein du Club Med?

Éric Georges, CEO Benelux: C'est le deuxième marché du Club Med en chiffre d'affaires. Il représente 115 millions d'euros, dont 100 millions pour la Belgique, 10 millions pour les Pays-Bas et 5 millions pour le Luxembourg.



Quelle est la particularité de la clientèle du Benelux?

Nous avons historiquement une clientèle qui se tourne davantage vers les pays du Maghreb, et notamment les structures 2 et 3 tridents. Aujourd'hui, 80 % de notre parc hôtelier a quatre ou cinq tridents et nous tendons vers le haut de gamme. L'objectif pour le Benelux est d'amener la clientèle vers ces structures.



Et le Luxembourg?

Ces propos du président du Club Med, Henri Giscard d’Estaing, prononcés lors de l’inauguration d’un nouveau resort, Grand Massif Samoëns Morillon en Haute-Savoie, résument à eux seuls la volonté et la stratégie du groupe.

Racheté il y a trois ans par le conglomérat chinois Fosum, le Club Med a décidé de mettre l'accent sur son offre montagne en misant sur le haut de gamme. Après Val-Thorens en 2016, le nouveau complexe du Club Med, niché dans la vallée du Haut-Giffre, affiche clairement la couleur: 423 chambres et suites à la décoration soignée, spa Carita, piscine intérieure... auxquelles s'ajouteront 46 chalets neufs mis en vente fin 2018 au sein d'une copropriété classée 5 étoiles, portant la capacité totale à 1 100 lits touristiques.

Réalisé en moins de 18 mois

Particulièrement adapté aux familles avec son offre complète d'encadrement enfants, le Club fait la part belle aux activités sportives, culturelles, culinaires et de bien-être...

Le Club Med et ses partenaires, qui ont investi 100 millions d'euros et créé 800 emplois directs et indirects, ont réussi le tour de force de réaliser ce complexe en moins de 18 mois.

«Le Club Med ne compte pas s'arrêter là et ambitionne d'ouvrir un resort par an dans les Alpes et trois à cinq dans le monde d'ici 2020», a souligné le président.

Quatrième plus grand domaine skiable de France avec ses 265 km de pistes, le Grand Massif culmine à 2 500 m d'altitude. En haut des pistes, c'est une vue à couper le souffle qui s'offre aux skieurs avec toute la chaîne du Mont-Blanc qui se dresse fièrement dans toute sa beauté et toute son immensité.

Le Grand Massif regroupe deux domaines skiables (Massif et Flaine) et dessert également cinq stations offrant 148 pistes qui satisferont toutes les envies. Des pistes permettant du ski sportif, notamment sur Flaine, avec des itinéraires techniques destinés plus volontiers aux skieurs expérimentés, mais aussi du ski familial sur de larges pistes au milieu des pins du côté de Massif qui sera plus adapté aux débutants et aux skieurs moins chevronnés.

Le snowboard est également l'une des activités prisées sur le domaine. Et pour simplifier la vie des parents, on trouve deux ski-room pour les enfants avec un accès direct au Mini Club ainsi qu'aux pistes de ski.

(Gaël Padiou/L'essentiel)