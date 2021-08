Voici les routes les plus dangereuses en Europe

La marque d'assurance australienne Budget Direct a publié récemment une étude intitulée «The Most Deadly Roads in Every Country», comprenez en français: «les routes les plus meurtières dans chaque pays». Compte tenu de l'intitulé on espérait voir le Grand-Duché apparaître dans cette étude réalisée à l'aide de 22 sources. Il n'en sera malheureusement rien, mais comme vous allez certainement être nombreux à quitter le Luxembourg pour vous rendre à l'étranger durant les vacances, on ne s'est pas privés de faire le point sur la question.

Compte tenu des restrictions sanitaires en vigueur actuellement suite à l'épidémie de Covid-19, on imagine que la plupart d'entre vous se contenteront de prendre la voiture sur le continent européen. À deux pas du Luxembourg, dans les pays voisins, plusieurs routes sont qualifiées de dangereuses. L'A54 en Belgique, l'A4 aux Pays-Bas, le tunnel de Gubrist en Suisse, la RN79 en France, ou encore la B12 en Allemagne. L'A12 en Autriche ou encore l'A51 tout près de Milan en Italie sont également référencées.

Toujours sur notre continent, mais plus loin, la route 622 au nord-ouest de l'Islande est un véritable mythe. «Des falaises se cachent au-dessus de vous, les fjords de Dýrafjördur et d'Arnarfjördur lèchent vos roues, et le temps devient si extrême que la route est complètement fermée pendant la moitié de l'année», souligne l'étude de Budget Direct. Pire, s'il vous arrive un pépin, aucun réseau téléphonique n'est disponible pour appeler au secours...

