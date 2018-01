Les Canaries, îles aux trésors naturels

Gâtées par un doux climat tout au long de l’année grâce aux vents alizés, les îles Canaries sont l’endroit idéal pour fuir la grisaille de l’hiver et se prélasser sur une plage de sable doré les doigts de pieds en éventail. Mais au-delà du farniente, cet archipel espagnol au large de l’Afrique, constitué de sept îles principales et de plus petites îles et îlots, a beaucoup à faire découvrir.

Aller aux Canaries et s’y déplacer



Les différentes îles des Canaries disposent de leur propre aéroport. Des vols directs vers Ténériffe sont notamment proposés depuis le Findel. Des ferrys et des hydroglisseurs relient les îles entre elles. Chaque île dispose aussi de son réseau de bus, mais la location de voiture reste le moyen le plus flexible de se déplacer.

Chaque île est un micro-univers. Le visiteur parcourra des terres volcaniques où l’on fait pousser la vigne, des forêts primaires verdoyantes et moussues, des bananeraies, des amanderaies, des plaines arides, des champs de cactus, des mers de dunes. Il longera de profonds ravins, croisera des cascades. Les deux grandes îles que sont Ténériffe et Grande Canarie sont connues pour leurs gigantesques stations balnéaires bétonnées, mais il ne faut pas chercher très loin pour trouver des plages confidentielles et de très belles réserves naturelles.

Paysages contrastés

La nature est généreuse aussi sous les flots, où, entre poissons déconcertants et épaves de bateau, les plongeurs trouveront de quoi s’émerveiller quel que soit leur niveau. Certains spots sont d’ailleurs tout à fait adaptés aux enfants. Et le spectacle continue la nuit quand on lève les yeux vers les étoiles. Les cieux clairs des Canaries sont en effet protégés par une loi pour garantir la qualité astronomique des observatoires internationaux situés sur l’archipel.

Les paysages insolites et sauvages aux contrastes saisissants des Canaries sont émaillés de jolies petites villes coloniales. L’artiste emblématique César Manrique a œuvré à la préservation des maisons blanches aux volets verts typiques. L’archipel compte aussi de grands centres animés et festifs comme Las Palmas à Grande Canarie et Santa Cruz à Ténériffe, où le carnaval est à voir.

Et qui dit terroir contrasté, dit cuisine de caractère. Le visiteur pourra déguster des spécialités comme la glace au gofio, une farine de céréale.

