Ras Al Khaimah, nouvelle destination de rêve

«Nous voulons devenir le hub des destinations "aventure" au Moyen-Orient», a déclaré hier Shaji Thomas, Executive Director Tourism Development auprès du gouvernement de Ras Al Khaimah.

Des représentants du quatrième plus grand émirat des Émirats arabes unis étaient mardi au Grand-Duché pour une opération séduction auprès de la presse. Ce alors que LuxairTours inaugurera le mois prochain ses vols vers la destination pour la saison hivernale.

À l’opposé de ses cousines Dubai ou Abu Dhabi, loin d’être avares en matière de démesure, Ras Al Khaimah joue la carte d’un développement raisonné, à taille humaine.

Nourriture locale, montagne et nature

On retrouve tout de même des attractions typiques de la région, comme les activités nautiques, le camp bédouin, les parcours en 4X4 ou en chameau dans un désert «d’une couleur orangée bien particulière», ou encore de la fauconnerie.

Mais l’émirat ajoute sa touche avec du kayak sur la mangrove, deux parcours de golf huppés, des spas... Et profite de la plus haute montagne des Émirats, Jebel Jais (1 934 m), pour exploiter la plus grande tyrolienne du monde (2,83 km de long), proposer des via ferrata, des randonnées à pied ou à vélo, ou encore des pique-niques aux couchers de soleil...

«L’aventure, ce peut être ces activités dans la montagne et la nature, mais aussi bien goûter à la nourriture locale ou boire un café avec un habitant du pays», conclut Shaji Thomas.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)