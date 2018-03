Malte, lien entre deux continents

Située au large de la Sicile et de la Tunisie, au croisement des routes maritimes de la Méditerranée, Malte surprend d'abord par les kilomètres de fortifications qui l'encerclent. L'île accroche le regard. Son architecture aux nuances dorées et en pierre calcaire lui vaut le surnom «d'île de miel». En son centre, la ville de Mdina, ancienne capitale. Cette petite cité médiévale entièrement pédestre invite à une balade à travers ses étroites ruelles qui ont servi de décor à la série «Game of Trones».

Malte, archipel «so british!»



L'héritage anglais de Malte est partout. À commencer par le rouge métallisé des boîtes aux lettres ou de certaines cabines téléphoniques. Les véhicules, parmi lesquels beaucoup de modèles britanniques des années 50, roulent à gauche. Le matin, le brunch anglais est de mise. La bière, elle, se boit en pinte. Cheers!



Spécialités pour tous les goûts



Frit, à l’ail ou au vin blanc, le Stuffat Tal Fenek, civet de lapin, est le plat phare de Malte. Influencée par bon nombre de voisins, dont l’Italie, la cuisine maltaise aura toujours su ajouter sa propre patte. La Ftira, un pain enduit d’huile, de tomates et d’oignons, est donc la pizza locale. Sur une île regorgeant de délicieux fromages et d’arbres fruitiers, il est difficile de résister au Sinizza, un dessert à base de ricotta et de fruits confits.





Au petit village de pêcheurs de Marsaxlokk, à la pointe sud de l'île, le port avec son marché du dimanche et sa nuée d'embarcations colorées typiquement maltaises, appelées «luzzus», valent le détour. Impossible également de ne pas se laisser séduire par les Trois Cités, Senglea, Vitorriosa, encore appelée Birgu, et Cospicua. La plus petite des trois villes, Senglea, abrite de véritables perles, telle la cathédrale Notre-Dame des Victoires. On y trouve aussi le jardin de Safe Heaven duquel, au coucher du soleil, la vue sur la baie est à couper le souffle. En face, La Valette, la capitale, ouvre les portes de ses jardins d'Upper Barrakka, où de nombreux locaux aiment se ressourcer.

Un moment de détente

Un ascenseur situé pas loin des parterres de fleurs mène aux quais et au Waterfront, centre culturel animé, jadis hangar de déchargement. Fief de l'empire britannique durant près de 150 ans, Malte garde quelques vestiges et influences d'Angleterre. Les voitures y roulent à gauche, des «bow windows» garnissent certaines façades et les cabines téléphoniques rouges rappellent les villes anglaises. Les Maltais adorent faire la fête. Dans le quartier de Paceville, les visiteurs trouveront une véritable concentration de restaurants et boîtes de nuit.

L'archipel compte 300 jours de soleil en moyenne par an. Pour trouver de la fraîcheur quand le thermomètre grimpe, les visiteurs profiteront des musées climatisés dont l'île regorge. L'ouest de Malte offre une nature propice aux randonnées, à pied ou à VTT. Gozo, petite île de l'archipel, séparée de Malte par un bras de mer de 5 km, abrite aussi quelques trésors naturels. L'eau limpide et le fond marin, aux abords de Gozo,attirent les plongeurs du monde entier, tandis que les plages de sable rouge de Malsaforn et Ix-Xlendi invitent à un moment de détente en famille.

Des palais à ne pas manquer

Parmi les bijoux historiques que compte la ville, de nombreux palais. Le plus célèbre de tous est sans aucun doute le palais des Grands Maîtres, qui abrite aujourd'hui le bureau du président de la République de Malte. À deux pas du palais des Grands Maîtres, la Casa Rocca Piccola. Ce lieu époustouflant reste unique en son genre, dans le sens où c'est le seul palais maltais à appartenir et à être habité par des particuliers. Ouvert au public, le lieu invite à la découverte, en outre, d'une étonnante collection de jeux d'échecs.

Lors de la visite, les douze chambres du palais sont à ne pas manquer, comme ses jardins intérieurs et son réseau de tunnels souterrains. Aux portes de La Valette, le Palazzo Ferreria, dont la façade, rénovée il y a un an, vaut vraiment le coup d'œil. Enfin, le Palazzo Castellania. Ce dernier renfermait autrefois un palais de justice, puis une prison. Tout est réuni pour prendre de superbes photos de cette ville qui a hérité du statut de capitale européenne de la culture 2018.

(Pierre François/L'essentiel)