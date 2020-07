Des îles espagnoles en forme de petits univers

Terres volcaniques, parterres de maisons blanches et de palmiers qui descendent en pente douce vers des plages de sable blond, forêts primaires, mer de dunes nimbées de la couleur rosé du couchant, eaux translucides où les bateaux semblent flotter dans l'air… Les îles espagnoles sont un ensemble de micro-univers.

Les Canaries, au large du Sahara, ont chacune leur personnalité. Parmi les sept principales, la plus connue est Tenerife. Elle doit sa renommée aux plages, hôtels, parcs d'attractions au sud. Mais dans l'île dominée par le pic du Teide, le visiteur se lancera dans des randos spectaculaires. Grande Canarie compte de très belles plages, dont certaines au sable noir tranchant avec l'azur de l'eau. Et ses dunes ont peu à envier à celles du Sahara.

Le charme de Palma

Lanzarote est volcanique et lunaire et parsemée de maisons aux volets verts. Fuerteventura, plus aride, rappelle l'Afrique proche. C'est le lieu idéal pour sortir la planche de surf. À La Palma et La Gomera, le visiteur s'enfoncera dans des forêts ancestrales. La confidentielle El Hierro est aussi un paradis pour les amoureux d'écologie.

Parmi les îles Baléares, Majorque est festive et balnéaire. Sa capitale Palma, pleine de charme, propose une vie nocturne remplie. Minorque, plus calme, enchante par ses baies rocheuses aux eaux turquoise et ses très bons restaurants. L'Espagne continentale en bord de mer a ses charmes également avec des villes comme Malaga, où trônent d'immenses forteresses, et Almeria, qui dispose de 2 965 heures de soleil par an. Enfin, lors d'un voyage sur les côtes espagnoles, le visiteur ne manquera pas de se régaler de fruits de mer.

