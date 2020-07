Des paradis à la carte dans les îles grecques

Des murs blancs, des volets bleus, une mer turquoise tout autour... Les îles grecques constituent une certaine idée du paradis. De Santorin à Mykonos, en passant par Rhodes ou Kos, les villages de rêve sous un ciel limpide se comptent par dizaines dans les mers Égée, Ionienne et Méditerranée.

Les plats



La cuisine grecque pèse peu sur la balance, mais fait un sacré effet sur les papilles. Légère et savoureuse, son goût est en général rehaussé d'herbes aromatiques et d'un filet d'huile d'olive. Les repas sont souvent servis en mezze, une multitude de petits plats de spécialités comme le tzatziki, une sauce au yaourt et concombre, l'houmous, une purée de pois chiches, des boulettes de bœuf à la menthe… C'est aussi l'occasion de déguster des fruits de mer et des anneaux de calamar frits ou du poulpe accommodé d'une multitude de manières. La cuisine grecque pèse peu sur la balance, mais fait un sacré effet sur les papilles. Légère et savoureuse, son goût est en général rehaussé d'herbes aromatiques et d'un filet d'huile d'olive. Les repas sont souvent servis en mezze, une multitude de petits plats de spécialités comme le tzatziki, une sauce au yaourt et concombre, l'houmous, une purée de pois chiches, des boulettes de bœuf à la menthe… C'est aussi l'occasion de déguster des fruits de mer et des anneaux de calamar frits ou du poulpe accommodé d'une multitude de manières.

Partout, on pourra profiter de l'ambiance pour s'adonner au farniente sous les oliviers ou sur un petit port, à déguster ouzo et poisson frais. Mais trouver son point de chute, parmi les milliers d'îles grecques, est un véritable pari. Pour les plages, on préférera les Sporades, en mer Égée. Pour la randonnée et les paysages superbes, les îles Ioniennes sont idéales, de Corfou à Zante. Les îles abritent des curiosités naturelles comme la plage d'un rose délicat à Elafonisi. Une teinte qu'elle doit aux particules de corail mélangées au sable.

La Croatie, à proximité

En mer Égée, on admirera l'architecture ottomane, qui témoigne d'une histoire mouvementée. Berceaux des civilisations occidentales modernes, la Grèce et ses îles proposent des sites historiques de premier plan. Rhodes et sa cité médiévale, la Crète et ses sites antiques, les vieilles tours de la mer Égée... autant de livres d'histoire à ciel (bleu) ouvert invoquant des récits mythologiques. Si vous préférez le calme à la foule, les îles reculées de Folégandros ou Koufonissia vous offriront le calme désiré.

À proximité, la Croatie possède un splendide bord de mer bordé de villes comme la majestueuse Dubrovnik, où on dégustera un vin croate dans un décor digne de «Game of Thrones», et Zadar, qui donne accès au dédale des îles Kornati, en passant par Split et son labyrinthe de ruelles blanches. Et en s'enfonçant dans les terres de la Dalmatie, on découvrira des beautés naturelles intrigantes comme les lacs de Plitvice et les cascades de Krka.

(Séverine Goffin et Jérôme Wiss/L'essentiel)