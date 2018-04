La Hollande du côté des tulipes et des dunes

Oubliez le fameux quartier de New York, Haarlem, la capitale de la Hollande-Septentrionale, est une charmante ville à 20 kilomètres d’Amsterdam. Elle peut servir de camp de base pour visiter la région mais vaut largement le détour en elle-même. Photogénique, elle est un condensé d’images de cartes postales des Pays-Bas. Les canaux sinueux de la rivière Spaarne serpentent entre les maisons à pignons et les rues pavées. Le centre historique, avec son marché et sa cathédrale gothique, compte un millier de bâtiments protégés.

Comment s’y rendre?



Il est possible de faire le trajet entre Luxembourg-Ville et Amsterdam en empruntant un vol direct depuis le Findel ou en prenant le train à la gare de Luxembourg. Cette seconde option prendra 6 h 30. Le train entre Amsterdam-Centraal et Haarlem prend quinze minutes. En voiture, le trajet durera entre quatre et cinq heures selon l’itinéraire et les conditions du trafic. Sur place, le réseau de trains est dense, mais on peut, pour plus de flexibilité, louer une voiture.



Une bière brassée dans une église



Une lumière colorée se reflète sur le cuivre rutilant des cuves, nous sommes à la Jopenkerk. La bière d'Haarlem est brassée dans une église historique dans le centre-ville. Le visiteur pourra déguster la Jopen en observant le processus de fabrication, mais aussi profiter du café et du restaurant. La Jopen se décline en de multiples versions: blonde, blanche, brune, ambrée… La brasserie produit également des bières de saison.



Les peintres du «siècle d’or»



La peinture hollandaise du XVIIe siècle, dit «le siècle d’or», compte de grands noms tels que Rembrandt, Vermeer, mais aussi le portraitiste Frank Hals. Une importante collection de ses œuvres est à voir à Haarlem, au musée Frank Hals, installé dans un ancien hospice.





En explorant cette petite ville, le visiteur tombera sur des hospices construits autour de cours verdoyantes. Il ira voir les portraits d’anciens habitants au musée Frank Hals, réalisés par ce maître flamand. Haarlem est entourée de ports de plaisance et remplies de jolies boutiques, de restaurants et de cafés. Mais ce qui fait son charme, c’est également la culture des tulipes, qui lui a valu l’appellation de «Ville des fleurs». Le 21 avril, le visiteur assistera à un défilé floral coloré quand passera à Haarlem un corso fleuri composé d’une cinquantaine de chars et voitures luxurieusement décorés.

Celui-ci fait un circuit de 42 kilomètres depuis Noordwijk. Et il passe par le Keukenhof, un immense et magnifique jardin de fleurs à bulbe, incontournable pour qui passe dans la région. Autour d’Haarlem, une succession d’étendues de tulipes, de polders et de dunes qui raviront les amoureux de la nature et les amateurs de vélo qui enfourcheront leur bicyclette pour aller à la plage. Ce cadre naturel est émaillé de moulins à vent, typiques des Pays-Bas, notamment dans la région de Zaanse Schans. Et parce que le grand air, ça creuse, les visiteurs dégusteront des produits de la mer et feront un tour à Edam pour faire le plein de fromages. Et ils ne manqueront pas de goûter des bières locales comme, par exemple, la Jopen dans une église à Haarlem.

(Séverine Goffin/L'essentiel)