L’Écosse, entre pluie et paysages sauvages

Ceux qui cherchent le dépaysement et l’authenticité peuvent tout naturellement se tourner vers l’Écosse. En attendant de connaître toutes les conséquences du Brexit, prévu pour l'année prochaine, cette région est devenue encore plus attractive pour les touristes étrangers, qui bénéficient de la baisse de la livre sterling, la monnaie britannique. Ils peuvent surtout profiter des paysages vallonnés grandioses qu’offre cette région du nord du Royaume-Uni.

Comment y aller?



Glasgow et Édimbourg, grosses villes d'Écosse, ont des aéroports internationaux bien desservis. Depuis le Luxembourg, un changement dans l’un des aéroports londoniens est cependant requis. De nombreuses compagnies aériennes le proposent pour tous les budgets. Une fois à l’aéroport d'Édimbourg, un tram permet de rallier directement le centre-ville en moins d’une demi-heure. À Glasgow, un service de navettes est à disposition.

En dehors des grandes agglomérations, les routes sinueuses et souvent étroites traversent le pays, se faufilant entre les nombreuses collines et les lacs généralement embrumés, quelle que soit la saison à laquelle se fait la visite. De nombreux touristes tentant de se familiariser avec la conduite à gauche s'y croisent en pleine saison. Peu d'entre eux manqueront le légendaire Loch Ness, même s’il existe à proximité des dizaines d’autres lacs tout aussi intéressants et moins fréquentés par les vacanciers. Des balades en bateau sont la plupart du temps possibles. Cette activité est idéale pour profiter du calme et du panorama offerts par les lieux, mais la baignade n’est pas au programme à cause de la fraîcheur de l’eau, même en été.

Drapeaux et cornemuses

Car ce n’est pas une légende, personne ne se rend en Écosse pour profiter du climat. La fraîcheur des températures, le vent souvent glacial et la fine pluie font partie du quotidien, il n'y a aucun moyen d'y échapper. Il faut donc penser à bien s’équiper avant de partir, notamment pour ceux qui auront envie de faire de la randonnée. L'Écosse est en effet une destination prisée pour les amateurs de ce sport, attirés par la tranquillité, les paysages à couper le souffle ou encore les vieux châteaux. Les fameux Highlands et plusieurs îles du secteur sont tout indiqués pour se balader entre amis ou en famille.

Les amateurs de visites urbaines se régaleront aussi, avec Édimbourg et Glasgow, les deux principales agglomérations, ainsi qu'avec de plus petites bourgades très charmantes, comme Stirling et Inverness, chacune possédant évidemment de nombreux pubs et un centre-ville digne d'intérêt. La culture écossaise est très marquée dans les villes, entre les drapeaux, les cornemuses et instruments atypiques, ou encore l’accent bien prononcé des autochtones.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)