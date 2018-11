Copenhague, la ville où il fait bon vivre

Qu'il fait bon se promener à pied ou à vélo dans les rues de Copenhague! Bâtie sur deux îles et sillonnée par de charmants canaux, la capitale danoise est une bien jolie métropole à taille humaine. Avec presque deux millions d'habitants, cette ville de culture et d’histoire sur le détroit d'Oresund, à l'orée de la mer Baltique et face à la Suède, est aussi et surtout la championne de l'écologie, avec ses 350 kilomètres de pistes cyclables irriguant toute la cité.

Comment y aller?



Luxair propose des vols quotidiens de Luxembourg à Copenhague (et retour). L'aéroport CPH de la capitale danoise est à 11 km du centre-ville, à Kastrup, sur l'île d'Amager. Que ce soit en métro, en train ou en bus, le tarif est identique pour se rendre dans la ville. Soit 36 couronnes danoises (4,82 euros). En taxi, il faut compter 300 Dk (un peu plus de 40 euros). Une Copenhaguen Card (89 euros pour une durée de 72 heures) donne accès gratuitement aux transports et à 75 musées, sites et attractions de la ville. Incontournable smorrebrod



C'est le plat national du midi. Des canapés de pain de seigle beurré (rugbrod) recouverts de hareng, de crevettes, de viande fumée, d'anguille, d'œufs de poisson, d'œufs durs, de betterave, d'oignons... Les smorrebrod s'accompagnent de bière ou d'aquavit glacé. Pour le dessert, le risalamande, un genre de riz au lait avec amandes concassées et confiture de cerise.

C'est que les vélos ont priorité sur les voitures bien sûr, mais aussi sur les piétons. C'est que les vélos ont plusieurs ponts qui leur sont réservés. C'est que les vélos sont empruntés quotidiennement par 55% des citadins alors que Copenhague ambitionne d'être neutre en carbone dès 2025. Niveau de vie très élevé, horaires de travail pas trop stressants, État-providence rassurant, égalité des sexes, les Danois et les Danoises ont tout pour être heureux et ils le sont.

Design et musées

Ils positivent et subliment leurs faiblesses en forces. Ainsi, le vent qui les assaille est devenu leur meilleure source d'énergie avec les éoliennes. Si le Danemark est la patrie du design, c'est grâce à sa culture du hygge, cet art de vivre à l'intérieur et de se détendre en famille ou entre amis. Un tour au Design Museum ou au Dansk Design Center et vous en saurez un peu plus, Arne Jacobsen étant la plus célèbre des designers danois pour avoir conçu, entre autres, le célèbre «fauteuil œuf».

Pour le shopping, cap sur la rue commerçante Strøget afin de dénicher la perle au grand magasin Illums Bolighus. Palais, musées et jardins, on apprécie l'atmosphère vieille Europe qui règne dans les ruelles du «quartier latin» autour de la place Gråbrødretorv. Longtemps fréquenté par les marins et les écrivains, Nyhavn est fréquentable pour ses bars et ses restaurants. Gentil quartier bobo, Norrebro est très tendance, comme Vesterbro, devenu vraiment incontournable pour tous les noctambules.

