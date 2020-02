Vérone, ville romanesque et charmante

Romanesque et tragique, c'est l'image qui colle à la peau de Vérone, théâtre de la plus célèbre des histoires d'amour. Des myriades de couples viennent en pèlerinage sur les traces des amants shakespeariens et maudits, Roméo et Juliette. Mais ce que la fiction du dramaturge anglais tend à éclipser, c'est que si cette ville du nord de l'Italie a bien un charme fou, il est d'une grande douceur.

Baignée par le fleuve Adige, Vérone déploie ses façades ocre et jaunes aux balcons ouvragés. Le «marbre» rouge de la région apparaît de ci de là. Ces couleurs chaudes sont ponctuées par le vert soutenu de la végétation méditerranéenne. Vérone est baptisée la «petite Rome» car son centre historique est plein à craquer de monuments romains, gothiques et Renaissance.

Les piazze

Au détour d'un entrelacs de ruelles, on débouchera sur les gigantesques arènes où jadis se tenaient les combats de gladiateurs alors qu'aujourd'hui on y chante de l'opéra. On contemplera la ville du haut de la Torre dei Lamberti. On s'arrêtera dans une des jolies piazze pour manger une glace italienne. On restera sans voix en entrant dans la Basilica di San Zeno Maggiore face à une mise en scène à l'italienne tout en démesure parfaitement maîtrisée. On empruntera le pont Scaliger en briques rouges baigné dans la lumière dorée du soleil couchant.

Et puisque qu'en Italie les gourmands trouvent forcément de quoi se mettre sous la dent, on ira déguster des spécialités succulentes. Vérone possède sa propre version du panettone. Pour tester du fromage et du risotto confectionnés avec un vin local, l'amarone, dans un bistro à l'ambiance 1920, on passera au Café Carducci.

De Vérone, il vaut la peine de parcourir les 35 km jusqu'au lac de Garde, splendide étendue d'eau aux airs de mer intérieure enchâssée dans les Alpes. Et de faire le tour de ses rives émaillées de jolis bourgs, châteaux et collines plantées d'oliviers, de vignes et de citronniers.

(Séverine Goffin/L'essentiel)