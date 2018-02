Découvrez la Slovénie, le cœur vert de l'Europe

L’office du tourisme en a fait son slogan: la Slovénie est le seul pays au monde dont le nom comprend le mot «love» («amour» en anglais). Massif des Alpes, mer Méditerranée, mystérieux Karst avec ses 11 000 grottes, plaine de Pannonie avec ses sources d’eau thermale. Située au cœur de l’Europe, la charmante et méconnue Slovénie a de nombreux atouts pour séduire le visiteur.



Si la splendide capitale Ljubljana est un excellent point de départ pour découvrir le pays, puisqu’on peut visiter en une ou deux journées de nombreux lieux et attractions, c’est dans la nature, en plein air, que l’expérience slovène se veut la plus intense.





Record de touristes

Comment se rendre sur place



Des compagnies opèrent des vols directs vers Ljubljana depuis Paris ou Bruxelles. En voiture, il faut compter dix heures (930 km) pour rejoindre la capitale depuis le Luxembourg, une heure de moins pour Kranjska Gora. À Ljubljana, l’offre d'excursions organisées à la journée est vaste.



Hébergements



Ljubljana: Grand Hotel Union

Postojna: Hotel Jama

Lasko: Lasko Spa Resort

Kranjska Gora: Ramada Hotel & Suites

Les curiosités naturelles, comme le lac de Bled ou le parc national du Triglav, sont parsemées sur l’ensemble du territoire. La diversité végétale et animale, ainsi que le relief prononcé du pays invitent à des visites toute l’année. Si bien que la Slovénie est même devenue le premier pays au monde à être désigné dans son ensemble comme destination touristique verte!



Boosté par des offres touristiques mieux médiatisées et de plus en plus originales, mais aussi dernièrement par sa nouvelle ambassadrice officieuse, la première dame américaine, Melania Trump (des Mélania Tour sont même organisés), le pays a enregistré plus de 4,4 millions d’arrivées de touristes internationaux sur la période allant de début à fin novembre 2017. Un nouveau record pour le «cœur vert de l'Europe».

Le charme de Ljubljana



Apaisante et accueillante, la capitale slovène porte fièrement le titre de Capitale verte de l’Europe 2016. Ljubljana est une très belle ville qui vit en synergie avec la nature et les voitures y sont chassées du centre. On s'y promène donc à pied, le temps d'admirer les constructions du célèbre architecte Jože Plecni. Le Triple pont, le pont des Dragons ou encore le marché couvert régaleront votre sens artistique. Les journées d’été à Ljubljana sont inoubliables. Le long de la Ljubljanica, sur la promenade, de nombreux cafés et restaurants vous invitent à passer un agréable après-midi ou une soirée.



Une fois rassasié, du centre-ville, vous pourrez grimper en funiculaire jusqu'au château médiéval. Une vue panoramique de la cité de 280 000 habitants se dévoilera alors en haut de l'enceinte où vous pourrez aussi profiter de musées et d'expositions culturels. Les attractions de la ville ainsi que tous les transports vous seront accessibles grâce à une carte disponible à l'office de tourisme de la ville.

Un paradis pour les explorateurs



Dans le sous-sol slovène, l'eau a creusé plus de 11 000 grottes. Les plus majestueuses sont celles de Postojna. Situés au sud-ouest de la Slovénie, les 24 kilomètres de ces réseaux souterrains figurent parmi les plus beaux d’Europe. Près de 40 millions de visiteurs se sont déjà lancés dans l'aventure proposée à pied et dans un petit train électrique jusqu'au «Brillant», la plus belle stalagmite qui est haute de cinq mètres. Après une demi-journée sous terre, un passage par le château de Predjama, plus grand château de grotte au monde, s'impose. Histoire et légende s'entremêlent dans cette bâtisse qui est nichée au milieu d'une falaise abrupte.

Une destination de sports d'hiver



La Slovénie, c'est aussi une splendide destination pour les vacances d'hiver. Les Alpes slovènes couvrent trois grands massifs montagneux. Vous pourrez profiter de l’air pur sur les pistes des stations ou admirer les forêts enneigées pendant vos sorties en ski de fond. Ainsi, outre la Coupe du monde de ski alpin, la station de Kranjska Gora doit sa célébrité à sa palette de sports d’hiver, à ses remarquables sites naturels et sentiers de promenade, cyclisme, rando et alpinisme.

Piran, le joyau de la côte slovène



La côte slovène est sans nul doute propice à la baignade et au bronzage, mais aussi aux découvertes. Elle est façonnée par les trois golfes marins de Strunjan, Koper et Piran. Cette dernière fait partie des villes les plus authentiques et photogéniques de la côte adriatique. À Piran, on se baigne puis on se promène en tongs dans les ruelles en dégustant une glace à 1,50 euro et en admirant les vestiges de remparts de la cité, classée monument historique et culturel.

La fontaine à bières de Zalec



En 2016, plusieurs centaines de curieux ont guetté les premiers jets de la «fontaine à bières» de Zalec. «L’idée n’est pas d’amener les gens à se saouler ici, mais de promouvoir la culture de la dégustation» et les bières locales. Lasko et Union sont les deux marques de bière phares du pays qui, grâce à ses nombreux vignobles, produit aussi du très bon vin blanc.







