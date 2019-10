Séville, charmante ville du sud de l'Espagne

Capitale de l'Andalousie, Séville séduit immédiatement par la beauté de ses monuments et incite à prendre son temps pour la découvrir, à pied de préférence ou en calèche pour plus de folklore.

La Plaza de España est le lieu le plus visité de la ville. Construite pour l'exposition ibéro-américaine de 1929, elle symbolise l'Espagne et son unité avec les différentes provinces représentées sur des fresques. Ses canaux, qui font penser à Venise, complètent le charme de cette place. Le parc María Luisa jouxtant la place est le plus grand de la ville. Les Sévillans aiment énormément s'y promener à l'ombre des palmiers.

«La lluvia en Sevilla es una maravilla»

À quelques pas de la Plaza de España se trouve le château fortifié, le Real Alcázar. Il est devenu depuis quelques années le monument incontournable des fans de la série «Game of Thrones», puisqu'il a été utilisé comme décor. Les jardins sont tout aussi somptueux que le château avec de grands palmiers, des orangers, de nombreuses fontaines.

Le fleuve Guadalquivir traverse la ville et est un lieu particulièrement agréable pour une balade et boire un verre. Il est aussi possible d'opter pour une découverte de la ville sous un autre angle, depuis l'eau.

Visiter Séville, c'est aussi adopter le rythme de vie des Sévillans. Les heures de repas sont légèrement décalées par rapport à celles que l'on connaît. Ils ont l'habitude de déjeuner aux alentours de 15h et de dîner entre 21h et minuit. Le soleil, présent près de 300 jours par an, joue aussi sur la beauté des lieux. Un proverbe sévillan dit même «La lluvia en Sevilla es una maravilla» (la pluie à Séville est une merveille). C'est dire s'il ne pleut pas beaucoup.

