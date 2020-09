La secrète Vallée du Loir se dévoile

«Tu es parti en vacances cette année?». «Oui, avec toute la famille, on a découvert la Vallée du Loir. C'était formidable». «On dit Vallée de LA LOIRE!». «Non! Je parle bien de la Vallée du Loir... un secret visiblement encore très bien caché...».

320 km

Un paradis pour les amateurs de vélo. L'itinéraire de 320 km de pistes cyclables permet à toute la famille de découvrir les charmes de la Vallée du Loir à son rythme, en faisant des haltes dans les petits villages ou au bord de la rivière.

On ne vient en effet pas par hasard en Vallée du Loir. Pour la découvrir, rendez-vous à un peu plus de deux heures de Paris et une quarantaine de kilomètres au nord de la Loire.

Cette campagne vallonnée, à cheval sur trois départements, est encore très largement épargnée par le tourisme de masse. Un petit paradis discret. Haut en couleur, où paysages royaux et nature brute se tirent la bourre.

Verdure et châteaux

La destination idéale pour se ressourcer... Au fil du Loir, dissimulé par les haies vives et les pâturages, on y découvre de nombreux sites remarquables. La plupart sont facilement accessibles à vélo. Plusieurs parcours ont été créés pour découvrir les vignobles ou les bords du Loir. Et chaque boucle est un émerveillement.

Les compositions de verdure se succèdent. Moulins, barrages, villages médiévaux, jardins et châteaux (140!) rythment le cours de l'eau. Ces derniers sont à taille humaine. Plus petits, mais beaucoup plus vivants que ses grands frères de la Vallée de la Loire.

Pour les amateurs d'insolite, il n'y a pas que les châteaux. Les mystères du monde souterrain se dévoilent lors des visites des incontournables caves troglodytes. Et pour prolonger l'aventure, vous pourrez passer la nuit dans une roulotte, une bulle ou même en compagnie d'ours blancs au zoo de la Flèche.

Les énigmes du château de Lude

Châteaux, pavillons de chasse ou forteresses médiévales: les gracieux monuments historiques sont plus de 140 en Vallée du Loir. La plupart datent de la Renaissance et... ont la particularité d'être toujours habités. D'ailleurs, très souvent, ce sont donc les propriétaires eux-mêmes qui proposent la visite et partagent leurs histoires et autres anecdotes familiales.

Le Lude, château toujours habité, fait partie des grands châteaux de la Loire.

Comme au château du Lude, où sept siècles d'histoire sont inscrits dans ses murs et où la comtesse Barbara de Nicolaï, châtelaine belge, partage avec le visiteur la richesse de ses intérieurs et le charme de ses jardins. Et pour les enfants, pas question de s'ennuyer, on peut s'amuser dans les deux labyrinthes, dans les souterrains, les douves ou encore dans les aires de jeux répartis sur les huit hectares de jardins. Enfin, un escape game «Jules Verne» plongera petits et grands en plein XIXe siècle.

Dans un tout autre style, le château de Baugé, ancien relais de chasse datant du XVe siècle, peut se visiter avec un parcours spectacle ou une visite théâtralisée, très sympa aussi pour les familles.

Une nuit avec les ours

Ouvrez les yeux. Écoutez. Ressentez. Et frissonnez... À la fermeture du zoo de La Flèche, le gardien vient vous chercher par une porte dérobée. On traverse les allées du parc, on croise les girafes. Puis, une porte digne des films cultes «Jurassic Parc» s'ouvre... on quitte le continent, direction l'Asie, l'Afrique ou le Grand Nord.

Dans une cabane de trappeur ou un chalet en pin, dans un des 18 lodges grand luxe du zoo, vous pourrez dîner, dormir et prendre votre douche en face des guépards, des ours polaires, des grizzlys, des tigres blancs, des loups d'Arctique, des lions et des lémuriens. Le zoo, qui abrite quelque 1 500 animaux du monde entier, est l'attraction la plus visitée de la Vallée du Loir.

Même les membres du personnel sont des stars et signent des autographes depuis le passage à la télé dans l'émission «Une saison au zoo».

Charmante authenticité

Pour l'hébergement, jouez la carte du calme et de l'authenticité. À La Chartre-sur-Le-Loir, un agréable village traditionnel, Marie Daniele a retapé un ancien moulin du XVIIIe siècle.

Cadre original, charme et confort seront garantis au «Grand Moulin». Le tout avec les conseils de la propriétaire pour visiter la région. Elle vous parlera de l'«Hôtel de France» juste à côté. Un lieu à l'histoire automobile unique grâce aux pilotes y ayant séjourné lors des grandes heures des 24 Heures du Mans.

Autre lieu d'exception, notamment pour l'organisation de votre mariage ou de grands événements, le «Haras de la Potardière» et son château, à Crosmière, vous accueille dans un cadre apaisant et luxueux.

Brasseries, bistrots, crêperies et restaurants gastronomiques. Il y en aura pour tous les goûts. On fait ainsi déjà des kilomètres dans toute la région pour venir goûter la cuisine au château du Grand-Lucé. Le chef, Maxime Thomas, utilise notamment les produits du potager et du verger du château.

Explosion de saveurs garantie aussi sur «O Prestige», à Baugé-en-Anjou. Formé par Robuchon et Ducasse, le jeune chef Yohann Fouineau offre une cuisine talentueuse, et pleine d'audace. Le «O Prestige» figure parmi les «tables distinguées» de la Vallée du Loir.

Enfin, dans un cadre chaleureux, on pourra aussi se régaler à «La Table de Laurène», à La Flèche, où des burgers originaux vous attendent.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)